Mardi, vous avez appris votre sélection avec les Bleus pour la tournée de novembre après le forfait de Jordan Joseph. Comment l’avez-vous appris ?

Les membres du staff ne m’ont pas appelé avant. C’est mardi après-midi que Fabien Galthié m’a envoyé un message. Il m’a dit que j’étais sélectionné à la place de Jordan Joseph qui ne pouvait pas venir et que j’étais convoqué pour la première semaine de préparation.

Étiez-vous surpris de cette convocation ?

J’étais surpris parce qu’à ce moment-là, la liste était sortie la veille donc j’ai vu que je n’y étais pas. Donc cette convocation au final, je ne m’y attendais pas forcément. Surpris mais content.

À l’annonce de la première liste lundi, vous étiez déçus ?

Déçu, je ne sais pas si c’est le mot parce que j’étais déjà surpris d’être au Japon mais je me disais que pour la tournée de novembre, c’était « la vraie » équipe de France avec tous les cadres de retour. Je sais très bien qu’en plus à mon poste (troisieme ligne, NDLR), on est nombreux et il y a des joueurs plus expérimentés que moi. Donc quand la première liste est sortie, j’étais un peu déçu mais ça ne m’a du tout mis la tête à l’envers. Je sais qu’il y a des mecs plus forts que moi qui méritent leur place. Justement, ça me pousse à travailler encore plus.

Cette convocation est-elle plus prestigieuse que celle au Japon cet été ?

Disons qu’au Japon, il n’y avait pas les finalistes et tous les cadres du grand chelem étaient au repos. Là, sur cette tournée, tout le monde est réuni. Le staff a sélectionné les cadres qui ont fait le grand chelem donc j’ai l’impression que cette sélection est un peu particulière et un peu plus valorisante. J’en suis d’autant plus content.

Qu’avez-vous pensé de votre premier passage dans le groupe au Japon justement ?

Le Japon, j’en ai gardé un excellent souvenir. Je savais que je n’allais pas trop jouer donc j’ai observé, j’ai pu voir comment ça se passait. J’ai découvert des gars formidables avec qui on a bien rigolé. On a bien accroché au bout de trois jours ce qui est super bien. Puis, je ne crois pas avoir beaucoup de regrets sur le terrain, j’ai donné tout ce que j’avais. Pour moi, ça s’est plutôt bien passé. J’ai eu des retours de la part des coachs ici à Bordeaux qui m’ont aussi dit que ça s’était bien passé. Le Japon était une bonne expérience enrichissante pour moi et ça m’a servi pour cette sélection je pense.

Pensez-vous que votre profil, celui d’un flanker capable de jouer numéro 8, correspond à l’équipe de France ?

C’est dur de répondre à ça (rire). J’essaie de développer mes points faibles, d’être le plus complet possible. Par exemple, la touche n’était pas forcément un avantage que j’avais par rapport aux autres. Mais par le système de jeu et par ce qu’on nous demande en troisième ligne aile maintenant, j’essaie de combler ce retard et je suis content là-dessus. Après, est-ce que j’ai le profil, je ne sais pas. J’essaie d’être agressif sur le terrain, c’est un peu dans ma nature puisque j’ai été élevé comme ça à Colomiers.

Vous avez fait de bonnes moissons en touche contre Lyon et le Racing 92…

Oui mais c’est parce qu’on le travaille beaucoup. Depuis la reprise, je me focalise beaucoup sur ça étant donné qu’on a perdu Cameron Woki et Alexandre Roumat, qui étaient nos deux leaders de touche. Il fallait qu’on retrouve de l’allant en touche et j’essaie d’y participer. Pour l’instant, ça ne se passe plutôt pas trop mal.

D’ailleurs, que penser du début de saison de l’UBB ?

C’est vrai que ce n’est pas le début de saison qu’on aurait aimé faire. Cette première défaite face à Toulouse nous fait mal parce qu’on était bien dans le match. Toute la semaine, on dit qu’on fait un bon match et on l’a peut-être un peu trop dit parce qu’à Montpellier ensuite on est absent lors de la première mi-temps. Ça fait qu’on n’est pas dans une dynamique positive, que les médias s’acharnent un peu sur nous. On n’a pas une spirale forcément vertueuse mais entre nous, comme Jefferson (Poirot) ou Matthieu (Jalibert) l’ont dit, on a un bon groupe et on travaille bien. Castres et Montpellier, les deux finalistes de l’année dernière, n’avaient pas forcément fait un bon début de championnat, à l’inverse de nous. Donc je pense que c’est un peu tôt pour dire si ça va ou si ça ne va pas.

Top 14 - Bastien Vergnes-Taillefer (Bordeaux-Bègles) contre CastresIcon Sport

Vous entamez seulement votre deuxième saison en Top 14, vous sentez une différence ?

L’année dernière, c’était un peu une découverte pour moi. J’ai essayé de m’intégrer le plus rapidement possible pour accrocher du temps de jeu. C’est vrai que la deuxième année, on sait à quoi s’attendre un peu plus même si ça reste dur.

Au fait, comment êtes-vous venus au rugby ?

J’ai commencé le rugby à 11 ans. Je suis de Auterive, c’est un petit club à trente bornes de Toulouse. J’ai fait mon école du rugby, mes deux années benjamins et minimes et je suis parti à Colomiers via les sélections départementales. Et j’ai fait de 2012 à 2021 là-bas.

Vous étiez d’ailleurs avec Yoram Moefana et Sipili Falatea à Colomiers.

Et maintenant, nous sommes en équipe de France ensemble ! On a tous commencé ensemble. Et après Sipili est parti à Clermont et Yoram a l’UBB juste avant moi. C’est marrant de se retrouver ici.