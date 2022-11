Les titularisations de Cyril Baille et Romain Ntamack

"Il y a un risque pour lui comme pour d’autres joueurs. Quand on joue au rugby, on peut se blesser. C’est un sport de combat, de contacts, d’endurance et de vitesse qui nécessite beaucoup de compétences. Et dans cet affrontement, on peut se blesser. Cyril Baille a repris la compétition avec le Stade toulousain le week-end dernier. Il avait repris l’entraînement la semaine précédente. Il a validé tout ce dont on avait besoin de savoir pour réfléchir à sa titularisation. En accord avec lui et l’ensemble du staff, il nous semble prêt à relever le défi.

Pour Romain, c’est un peu la même chose que Cyril. Nous avons suivi de près son retour à l’entraînement, puis son retour avec nous. Il n’a pas repris la compétition. Il a pu vivre deux semaines de préparation avec des entraînements sans concession. Le forfait de Paul Willemse, c’est que nos entraînements sont vraiment sans concession. On se blesse sur ces séances parce que l’intensité est supérieure à celle d’un match, la vitesse également. Ça nous permet de valider l’état du joueur et de nous apporter des réponses sur ses sensations. Il s’avère que Romain Ntamack, sur ses sensations et sur ses retours, semble prêt. Mais la vérité, c’est le match.

Il faut savoir que nous rassemblons un groupe de 42 joueurs dont la mission est de gagner le match. Le sens de notre mission, c’est rassembler, fédérer et partager. Nous sommes portés par cette même volonté. Il n’y a pas de concurrence, il y a de l’émulation. Le message que nous envoyons à Dany Priso, c’est que nous le mettons sur la feuille de match. Il l’était également au Japon. C’est très important. Il fait partie des finisseurs, ce rôle si difficile. Ces joueurs-là vont devoir gagner le match face à l’Australie qui va nous proposer les vingt dernières minutes les plus difficiles à jouer qu’on aura à jouer. C’est pareil pour Mathieu (Jalibert) qui va en plus couvrir le poste d’ouvreur et d’arrière, et éventuellement de buteur."

Thomas Ramos titulaire à l’arrière

"Il a, comparé à d’autres joueurs depuis le début de notre mandat, eu peu de titularisation. Il y a eu des performances comme celles de Bouthier, puis Dulin, puis Melvyn Jaminet. Mais Thomas faisait partie des 23 qui ont fait le Grand Chelem. Il s’avère aujourd’hui que Melvyn Jaminet est blessé, que Romain Buros, convoqué l’est aussi. Thomas Ramos s’impose donc aujourd’hui par ses performances avec le Stade toulousain. Vous savez aussi, comme moi, que le niveau du Top 14 n’est pas le même à l’international. Il va avoir un challenge intéressant. Il rentre dans une équipe qu’il connaît bien. Il va nous apporter toutes ses qualités parce que s’il porte ce maillot, il le doit à ses performances, à son talent, à la qualité de ses entraînements. Et nous allons l’accompagner pour qu’il performe avec toute l’équipe. La mission est simplement de remporter ce match samedi contre l’Australie (…) Thomas va se partager le jeu au pied avec Romain (Ntamack). Les tâches de jeu au pied, notamment pour trouver les touches, pour les renvois seront tenus par Romain. En revanche, les frappes au but seront assurées par Thomas."

Thibaud Flament à la place de Paul Willemse

"C’est un joueur polyvalent. Il a même débuté à l’ouverture puis il a grandi. Il peut jouer troisième ligne ou deuxième ligne. Et au Japon, on l’a fait jouer à droite (en deuxième ligne). Il a fait les deux matchs par 40° de température à droite et il a été très très bon. Ça a été le joueur de la tournée. On est d’accord, ce n’est pas le même profil que Paul (Willemse). Mais dans l’équilibre de notre équipe, c’est quelque chose qui peut arriver. C’est un événement très malheureux pour Paul et on pense à lui. Vous savez que le prochain match, c’est l’Afrique du Sud, c’est très dur pour lui (Willemse est d’origine sud-africaine), pour nous. Ça a été un moment difficile à vivre pour l’équipe mais on doit s’entraîner à vivre des moments comme ça. Vous auriez pu penser que nous allions titulariser Romain (Taofifenua) car il a le même profil que Paul. Mais Romain, on a besoin de lui sur la deuxième partie du match, avec les finisseurs, pour accompagner Dany (Priso), Peato (Mauvaka) ou encore Sipili (Falatea). Ces finisseurs ont besoin d’un leader. Romain en est un. Voilà pourquoi nous avons voulu faire débuter Thibaud, même s’il n’a pas du tout le même profil que Paul (Willemse). Mais il faut s’adapter et parfois réaménager le profil de l’équipe au profit de la performance."

Le capitanat de Dupont

Raphaël Ibanez (manager du XV de France) : "Ce qui nous a guidés, c’est une forme de complicité que nous avons réussi à créer avec les leaders identifiés dans cette équipe. Nous avons eu des échanges réguliers avec nos six leaders. D’ailleurs, j’aimerais qu’on ne s’arrête pas à ces six joueurs-là parce que, dans la construction de notre et notre volonté de les faire monter en maturité vers l’échéance de l’année prochaine, d’autres joueurs peuvent revendiquer ce statut. D'un point de vue très pratique, après ces échanges, nous avons convenu qu’Antoine Dupont était le capitaine de cette tournée. C’est assez simple. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas voulu en faire un sujet majeur. D’autant plus ce qui est vraiment remarquable dans ce groupe de leaders, c’est que chacun amène sa personnalité. C’est un des aspects de notre réussite dans ce projet que nous menons, c’est l’acceptation des différences de chaque membre de notre groupe. Charles n’a pas forcément la même personnalité qu’Antoine, mais ces deux-là se complètent. C’est ça qui est, pour moi et pour nous tous, le plus remarquable dans ce parcours que nous menons tous ensemble."