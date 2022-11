C'est une surprise sans en être une. Malgré trente-quatre petites minutes dans les jambes depuis le début de la saison avec Toulouse, Cyril Baille sera bien titulaire face aux Wallabies. Le pilier gauche évoluera aux côtés de Julien Marchand et Uini Atonio en première ligne. Dans la cage, on retrouve également Cameron Woki et Thibaud Flament. Ce dernier est titulaire en lieu et place de Paul Willemse, touché à la cuisse et forfait.

Pour conclure au niveau du pack, c'est le trio Jelonch-Alldritt-Ollivon qui officiera en troisième ligne face aux Australiens. Charles Ollivon, présent cet été au Japon, retrouve une place au coeur de "l'équipe type" du XV de France. Même s'il n'est plus capitaine, le Toulonnais aura à coeur de prouver qu'il est un cadre de ce XV de France.

Ntamack à l'ouverture, Ramos à l'arrière

Éloigné des terrains depuis début septembre, Romain Ntamack va retrouver le haut niveau avec le numéro dix dans le dos ce samedi soir. Le Toulousain est titulaire avec Antoine Dupont pour mener le jeu des Bleus lors de cette première rencontre de la tournée d'automne. Au centre du terrain, c'est le duo Danty-Fickou qui sera chargé de tenir la barraque en défense. Un poste de centre que délaisse pour l'occasion Yoram Moefana. Le Bordelo-Béglais va débuter sur une aile, Damian Penaud sur l'autre.

Avec le blessure de Melvyn Jaminet, les supporters tricolores étaient impatients de connaître le joueur qui sera chargé de couvrir le second rideau de l'équipe de France. L'heureux élu se nomme Thomas Ramos. Le Toulousain a une belle carte à jouer, d'autant plus qu'il devrait être le buteur tricolore sur le pelouse du Stade de France.

Le XV de départ des Bleus : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Moefana ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Jelonch ; 5. Flament, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Baille.

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Priso, 18. Falatea, 19. Taofifenua, 20. Geraci, 21. Macalou, 22. Lucu, 23. Jalibert.