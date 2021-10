Aurélien, il y a dix ans tout juste vous perdiez en finale face aux All Blacks. Quelques semaines avant cette cruelle défaite vous vous incliniez à la surprise générale en poule, que s’est-il passé lors du match face aux Tonga ?

Très clairement, nous l’avons pris par-dessus la jambe. Ils nous ont pris sur l’agressivité. Tu avais l’impression qu’ils n’étaient pas quinze sur le terrain, mais trente ! On voulait gagner en étant facile, presqu’en se préservant pour la suite. Le rugby ne marche pas comme cela.

Les dissensions entre joueurs et staff sont-elles ressorties à ce moment ?

Elles étaient sous-jacentes, depuis le début de la compétition. Elles ont été mises en exergue à cette occasion.

En point d’orgue, une réunion entre joueurs où vous excluez le staff...

Ce n’est pas exactement ça. A l’initiative de quelques joueurs, nous avons souhaité nous retrouver en vase clos. Nous avions des choses à nous dire, des comportements à changer.

Qu’est-ce qui n’allait pas entre vous ?

Le staff nous demandait toujours de prendre des initiatives dans notre jeu, alors que l’on était habitués à un certain confort au quotidien, où tout était préétabli. Cette capacité d’adaptation sur des matchs de haut niveau, on n’y était pas confrontés. Ce n’était donc pas facile pour nous, joueurs, d’exprimer notre jeu. Après, je n’ai jamais eu aucun heurt avec Marc Lièvremont.

Qui bataillait avec la presse. Ces mauvaises relations vous polluaient-elles ?

Nous nous en rendions compte. Avec ce "combat", nous trouvions que nous étions acculés par des articles toujours négatifs et peu agréables. On avait l’impression que nous étions un peu seuls contre tous, au bout du monde. Je n’en veux pas aux journalistes auteurs des critiques, vous êtes restés sur des jugements sportifs des joueurs. Durant un Mondial, tout est exacerbé et nous nous sommes un peu montés la tête avec tout cela. On s’en est servi. Après le Tonga, on a voulu créer une bulle complètement hermétique à l’extérieur. Ne plus se laisser polluer ou manipuler, notamment par vous, les journalistes. On avait déjà assez à faire avec nos histoires internes, notamment avec l’utilisation de joueurs à des postes qui n’étaient pas les leurs. Je parle de Morgan (Parra) notamment, qui était positionné à l’ouverture. Cela a pu susciter des réactions véhémentes des autres ouvreurs et notamment de François Trinh-Duc. Cela aurait pu "foutre la merde" (sic) entre les uns et les autres.

Vraiment ?

La situation était compliquée, on était qualifiés de manière chanceuse. Il fallait se concentrer sur nous-mêmes. Avant le quart de finale face à l’Angleterre, nous n’avions pas des tonnes de certitudes. J’ai été très virulent avec vous, les journalistes. C’est pour cela que, à la fin de la compétition, j’ai exprimé le besoin de m’excuser et d’expliquer le pourquoi du comment.

Cette semaine particulière, à Wellington, a-t-elle permis au groupe de trouver une cohésion supplémentaire ?

Certainement. Pourtant, on n’a rien décidé de révolutionnaire, notamment au niveau du rugby. Une fois ce mur "construit" entre nous et les autres, on voulait se retrouver sur la défense. On a mis l’accent là-dessus. En attaque, derrière, les combinaisons se limitaient à "sautée un" ou "sautée deux" ! C’était le B.A-BA du rugby.

Et puis, vous entrez dans une phase d’autogestion...

Le staff avait senti que nous avions besoin de nous responsabiliser. Rappelez-vous de qui était sur le terrain. Des garçons qui étaient tous ou presque capitaines en club. Servat, Harinordoquy, Traille, Yachvili, Papé, Bonnaire, Parra... C’était facile de jouer avec eux. Quand nous sommes sortis de cette fameuse réunion - ou beuverie - j’étais persuadé que nous allions être champions du monde.

Comment peut-on croire en ses chances après une défaite face aux Tonga ?

Nous n’avions rien à perdre. Il nous fallait juste prendre conscience de nos capacités. Regardez les noms qu’il y avait sur la feuille de match. Ce n’était pas loin d’être une dream team. En tout cas, une équipe de fou. C’était obligatoire qu’il se passe quelque chose.

Jusqu’alors, n’aviez-vous pas laissé Thierry Dusautoir trop seul ? La raison de cette épopée, n’est-ce pas que les lieutenants du capitaine ont pris leur responsabilité et tenu leur engagement ?

A un moment, je pense que Thierry avait trop de lieutenants. Tout le monde voulait amener sa pierre à l’édifice et cela tirait dans tous les sens. Parfois, il est bon de fermer sa bouche et d’avancer. Le groupe a arrêté de tirer la couverture à soi et s’est mis au service de l’équipe de France.

Comment avez-vous pris le fait d’être traité de "sales gosses" ?

Aujourd’hui, quand on l’utilise, c’est presque positif. Au départ, c’était bien plus péjoratif. Je ne me suis pas trop senti visé sur le coup, car je ne faisais pas partie des garçons qui sont allés à droite ou à gauche, après les matchs. C’était l’un de nos problèmes, nous n’avons pas été solidaires sur ce plan-là. D’ailleurs, lors de la fameuse soirée de Wellington, on s’était dit des choses à ce sujet-là. Après, l’expression de "sales gosses", on s’en est servi pour avancer.

Pour la finale, vous choisissez de faire face au Haka et de "défier" les All Blacks en vous regroupant en forme de flèche. Il fallait assumer, ensuite...

Après avoir discuté avec des Néo-Zélandais, Thierry Dusautoir a eu l’idée de défier le Haka de cette façon. Avec beaucoup de respect. L’idée était de symboliser une arme, qui pouvait effectivement s’apparenter à une flèche et qui pouvait partager en deux l’équipe néo-zélandaise. C’était un symbole. On s’est organisé l’avant-veille : les numéros pairs d’un côté, les impairs de l’autre. On s’est mis une forme de pression, mais tout le monde avait adhéré spontanément. Avant le match, on savait qu’on allait tous mettre un engagement total. D’ailleurs, assez vite, on s’est aperçu que les Blacks étaient déroutés par notre comportement. Quand on a formé la flèche, le stade s’est tu. C’était incroyable, on entendait le silence. On a senti que l’on avait perturbé non seulement toute l’équipe, mais aussi tout un peuple. Bon, l’issue aurait pu être tout autre. Si l’arbitre…

Une fois la rencontre débutée, sentez-vous que vous prenez le dessus sur les Blacks, que vous êtes à deux doigts d’être champions du monde ?

Grave ! Dès la première minute, j’étais certes déterminé, mais on sentait même qu’on allait le faire. Que nous allions être champions du monde. Même après leur essai, il n’y a eu aucune panique. Les Blacks ont passé leur combinaison comme dans du beurre avec un beau leurre mais on était en place. On ne doutait pas. Dès que nous avions le ballon, on avançait. Au fil des minutes, on sentait le doute chez eux. À l’inverse, on était habités par une vraie confiance collective. Je me souviens de la phrase d’un supporter anglais qui m’a dit, après ce match : "vous ne méritiez pas d’être qualifiés pour la finale, mais vous méritiez d’être champions du monde". Cela résumait bien notre compétition.

Ne vous êtes-vous pas satisfait simplement de rivaliser avec les Blacks ? Après coup, on vous a sentis presque soulagés de ne pas avoir pris une rouste...

Je ne suis pas d’accord. J’étais terriblement déçu et j’ai encore beaucoup de regrets. On ne s’est pas effondrés au coup de sifflet final car on savait d’où on venait. Mais dix ans après, je suis encore frustré.

Le XV de France rate le coche sur la pénalité à 10 minutes de la fin, ratée par François Trinh-Duc. Damien Traille aurait-il dû prendre le but ?

C’est un fait de jeu. Dimitri en rate une avant, en coin depuis les 40 mètres. Si on était passé devant, les Blacks se seraient peut-être re-mobilisés. On ne va pas refaire le match. François la sentait, il l’a prise. Ce qui aurait été mieux, c’est d’avoir un arbitre impartial… Mais bon, comme on dit aux plus jeunes, l’arbitre fait partie du jeu… Sur l’instant, on se rendait bien compte qu’il ne sifflait jamais en notre faveur. Il nous fallait contenir notre énervement et analyser au plus vite ce qu’il permettait ou pas.

Les Blacks ne se sont pas gênés pour dépasser les limites permises, avec notamment l’agression sur Morgan Parra...

Absolument. Il a été visé délibérément. A la 15e minute, il prend un coup de genou dans la tête, non sanctionné. J’ai revu plusieurs fois la finale à la vidéo. Je suis à chaque fois agacé par les erreurs d’appréciation de l’arbitre. Et je pèse mes mots… C’est comme ça…

Qu’avez-vous gardé de ce Mondial ?

Un maillot que j’ai fait signer par tous mes partenaires d’aventure. Dix ans après, cela reste une aventure humaine extraordinaire. Je voulais garder un vrai souvenir pour mes vieux jours. En quatre mois, pendant une Coupe du monde, tu vis une sorte de résumé d’une vie. Cette excitation, elle te manque, surtout quand tu as raccroché tes crampons. Ces joies, ces déceptions que tu vis sont intenses. Cela ne s’oublie pas.