Antoine Dupont est absent des terrains depuis le 11 décembre et la victoire bonifiée du Stade toulousain face à Cardiff (7-39) et pour son retour il faudra attendre encore un peu. Ce jeudi en conférence de presse, Ugo Mola a annoncé que le joueur était blessé : "Pour l'instant il est blessé, on va attendre de voir s'il récupère, je pense que vous ne le verrez pas ce week-end. Il est en délicatesse, en gros pour répondre à une question à laquelle je n'ai pas envie de répondre, je vous dis juste qu'il est blessé et j'espère que ça ira pour tout le monde et notamment pour l'équipe de France."

Le manager toulousain n'a pas indiqué de quoi souffrait son joueur mais il a précisé : "Vous allez le savoir, ne vous inquiétez pas l'équipe de France va communiquer bientôt."