Ça y est, c'est officiel ! Jusqu'à présent, ce n'était qu'un secret de Polichinelle, mais on peut officiellement le dire : Antoine Dupont est le meilleur joueur du monde en 2021. Le demi de mêlée des Bleus a devancé Michael Hooper, Maro Itoje et Samu Kerevi pour recevoir la distinction suprême de la part de World Rugby. Dupont a bien sûr brillé cette année, autant avec le Stade toulousain qu'en équipe de France, pour mettre finalement tout le monde d'accord.

Vainqueur du doublé historique Championnat - Coupe d'Europe avec Toulouse, il était l'un des joueurs principaux de ce double sacre marquant, dont on parlera encore longtemps. La preuve, il a même été élu meilleur joueur du Top 14, et meilleur joueur européen pour la saison 2020-21.

Un capitaine exemplaire

Avec Toulouse en 2021, Dupont c'est tout simplement 21 matchs, 19 victoires et neuf essais inscrits. Des chiffres fous auxquels il faut ajouter l'impact conséquent qu'à le co-capitaine sur et en-dehors du terrain. En équipe de France, il est même devenu capitaine cet automne après la blessure de Charles Ollivon. Un choix logique, puisqu'il a parfaitement guidé les Bleus lors d'une tournée parfaite, marquée par trois victoires dont une qui restera dans les mémoires contre les All Blacks. Avec les Bleus, Dupont a disputé 8 matchs, pour 6 victoires et 3 essais.

S'il n'a pas réussi à conserver son titre de meilleur joueur du Tournoi des VI Nations, il termine tout de même deuxième du classement, derrière l'Écossais Watson. Ses performances lui ont d'abord permis de remporter l'Oscar Monde de Midi Olympique en novembre, puis donc d'être élu meilleur joueur du monde par World Rugby. Il n'est que le troisième Français à recevoir cette récompense après Fabien Galthié en 2002 et Thierry Dusautoir en 2011 et succède donc au Sud-Africain Pieter-Steph du Toit au palmarès.

• Antoine Dupont, une marque qui se développe