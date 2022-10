Voilà presque deux ans que l'originaire du Gers a connu sa première titularisation avec la bande à Galthié. C'était lors de la troisième journée de l'Autumn Nations Cup face à l'Italie. Et si au fil des matchs Anthony Jelonch s'est imposé comme l'un des éléments forts du pack tricolore, celui-ci ne souhaite pas faire de sa place au sein du XV de France une évidence : "En équipe de France, ce n’est jamais acquis. C’est une sélection et tout peut aller très vite. Même pour les supposés cadres. Ils doivent être très bons en club, sinon ils peuvent ne pas revenir", explique le troisième ligne dans les colonnes du Midi olympique avant d'ajouter : "Je n’ai pas le droit de dire que je suis installé en équipe de France. Personne n’en a le droit. C’est l’équipe nationale et il faut prouver chaque week-end que tu mérites cette place".

"Chacun a envie d’être leader sur le terrain"

Bien qu'il soit en train de devenir un véritable cadre du XV de France, l'ancien castrais ne l'entend pas de cette oreille : "Dire que je suis un cadre ou je ne sais quoi, je ne le veux pas. Chacun a envie d’être leader sur le terrain. Je ne vais pas vous dire que je ne suis pas content de jouer. Je le suis. J’ai été capitaine lors de la tournée en Australie et cela m’a fait plaisir qu’on me confie cette responsabilité. Mais on parle de la sélection nationale…"

Absent lors de la tournée d'été au Japon après avoir enchaîné 18 feuilles de matchs pour 11 titularisations, Anthony Jelonch avoue tout de même : "J’étais content de regarder les matchs à la télé. Pour certains, on savait à l’avance qu’on ne serait pas pris, qu’on serait ménagés. Mais ça fait toujours un peu bizarre quand même. Après, j’étais heureux de voir les mecs aligner deux victoires".