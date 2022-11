Une pochette de glace lui a été posée sur le genou. La scène s'est déroulée juste avant la mi-temps de l'entraînement. Le Clermontois a alors rejoint la zone dédiée à ce temps de pause en boitant et en grimaçant. Sur le terrain, c'est immédiatement le Parisien Sekou Macalou qui a pris sa place. Apres la pause, c'est Matthis Lebel qui a été positionné à l'aile. Penaud n'est pas revenu sur le terrain. À suivre... Incertain face au Japon, Penaud devrait donc être remplacé par un de ces deux joueurs face aux Nippons en cas de forfait. Contre l'Afrique du Sud, après la blessure de Danty et le repositionnement de Moefana, c'est Macalou qui avait joué ailier et qui avait réalisé une très belle entrée en jeu.

Énième coup dur pour les Bleus ?

Si forfait il devait y avoir pour Penaud, le XV de France accuserait un énième coup dur, puisque le capitaine Antoine Dupont, est d'ores et déjà suspendu pour la rencontre face au Japon et que les deux Toulousains Cyril Baille et Thibaud Flament, blessés, ne devraient pas prendre part à la rencontre. En cours de tournée, Killian Geraci s'était lui aussi blessé avant de se faire opérer du genou. Danty est lui aussi incertain après son choc au visage subi sur un coup de tête de Pieter Steph du Toit.