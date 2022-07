C’est le rituel chaque saison avec l’équipe de France des moins de 20 ans. Une grande partie de l’effectif est logiquement renouvelé. Ce mardi, nouvel épisode d’un passage de pouvoir entre les joueurs nés en 2002 et ceux nés en 2003 voire 2004. Alors ils sont une quinzaine à avoir affronté la Géorgie ce mardi après-midi pour faire leurs adieux au groupe U20. Un moment spécial comme le rappelait la semaine passée Killian Tixeront : "Personnellement, cela fait trois ans que je fais partie de l’équipe de France des moins de 20 ans. C’est un moment spécial, forcément."

Alors une page de tournée, mais de nouvelles qui vont s’ouvrir. Sans forcément penser à la "grande" équipe nationale, certains de ces rugbymen sont déjà bien installés dans leur club, que ce soit en Top 14 ou Pro D2. D’autres pourraient bien se révéler aux yeux du rugby français la saison prochaine.

Ils se sont faits une place en club

Quand on réfléchit un peu, un nom nous vient en tête. Inconnu il y a encore un an, Léo Banos a tout explosé avec Mont-de-Marsan. Alors qu’il n’avait disputé qu’un seul petit match la saison d’avant, il en a disputé vingt-et-un lors du dernier exercice, avec vingt titularisations. Banos est aujourd’hui un maillon fort du Stade montois, battu en finale de Pro D2 il y a quelques semaines.

Léo Banos - France U20Icon Sport

On peut également noter en deuxième division les apparitions de Robin Bellemand sous les couleurs de Colomiers. Le pilier droit de l’USC aura une belle carte à jouer dans les prochains mois.

Pour ce qui est du Top 14, il faut souligner les quelques sorties de Killian Tixeront avec Clermont. Le troisième ligne a pris part à quatre rencontres de championnat, dont trois en tant que titulaire. L’ex-capitaine des Bleuets durant le Tournoi des 6 Nations a d’ailleurs impressionné défensivement sur le terrain de La Rochelle. L'autre gagnant du précédent exercice est Léo Barré, qui gagne en importance chaque semaine dans les rangs du Stade français.

Ils devraient pointer le bout de leur nez

C'est de plus en plus courant, pour se faire un nom, il faut parfois passer pour un prêt. Max Auriac pourrait bien en faire la bonne expérience. L’arrière va être prêté durant une saison par le Stade toulousain à Colomiers, de manière à gagner en temps de jeu. Le buteur tricolore devrait goûter pour la première fois de sa carrière au monde professionnel, tout comme bon nombres d’autres de ses coéquipiers.

En premier lieu, Théo Ntamack. Le troisième ligne reste bien à Toulouse, lui, avec l’ambition d’évoluer en équipe première. Pour les autres, on peut penser à Victor Montgaillard et Samuel M’Foudi. Le premier nommé, joueur de Perpignan, a disputé quelques rencontres de Challenge Cup avec l’Usap et une de Top 14. Pour ce qui est du deuxième ligne, il s’est engagé avec Clermont à l’intersaison. Il faut maintenant voir s'il se fera une place au soleil en Auvergne.

Théo Ntamack - France U20Icon Sport

Un trio a changé de dimension

Ils ont été les grosses surprises du groupe appelé par Fabien Galthié pour préparer la tournée au Japon avec le XV de France. Ils sont trois, et se sont déjà faits un nom dans la paysage du rugby hexagonal. Tout d’abord, Matis Perchaud. Le pilier bayonnais a impressionné en deuxième division et durant le dernier Tournoi des 6 Nations. Des performances récompensées, tout comme Enzo Reybier. L’ailier évolue à Oyonnax et est à créditer de deux essais en Pro D2 en sept apparitions.

Le troisième concerné est Louis Le Brun. Le demi d’ouverture, centre ou arrière castrais n’est apparu qu’à une seule reprise avec le CO en Top 14 mais a marqué les esprits lors du 6 Nations.

Louis Le Brun - FranceIcon Sport

Même s’ils n’ont pas joué la moindre minute avec les Bleus au pays du soleil-levant, cette convocation va accélérer leur développement. Le Brun, Perchaud et Reybier devraient régulièrement fouler les pelouses françaises dans les années à venir.