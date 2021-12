Le prochain rendez-vous des Bleus est fixé le 6 février prochain face à l'Italie pour le compte du Tournoi des 6 Nations 2022. Dans un communiqué la LNR "prévoit pour le Tournoi des 6 Nations 2022 une mise à disposition de 42 joueurs à compter du dimanche soir jusqu’au mercredi soir lors de chacune des semaines se terminant par un match du XV de France". Une bonne nouvelle pour le sélectionneur du XV de France qui pourra donc de nouveau opérer son jeu des chaises musicales entre les joueurs, lui permettant notamment d'optimiser ses entraînements en semaine.

Si les choix de Fabien Galthié ont souvent fait parler (comme l'association Jalibert-Ntamack), il n'en reste pas moins que certain choix se sont révélés gagnants. On pense notamment à Thibaud Flament, l'une des révélations de la dernière tournée d'automne ou encore Melvyn Jaminet, qui avait fait ses preuves en Australie cet été. Depuis le début de son mandat, le sélectionneur et son staff n'ont eu de cesse de dénicher les pépites qui se cachent en Top 14 et ces petits nouveaux vont forcément renverser la hiérarchie des Bleus. Mais qui et à quel poste ?

Décisif lors de sa première sélection, Flament frappe fort d'entrée de jeu et gagnera logiquement sa place en tant qu'impact player contre la Géorgie mais aussi face aux All Blacks. Par son activité en défense et ses capacités à se déplacer sur le terrain, le Toulousain pourrait intégrer la rotation des deuxièmes-lignes lors des 6 Nations.

De la concurrence au talon

Bien que Julien Marchand demeure pour l'heure le numéro un à son poste, Peato Mauvaka a lui aussi laissé une trace de son passage en Bleu. Après ces deux-là on retrouve Gaëtan Barlot qui pourrait à terme pourquoi pas bousculer les cadres. Celui qui a connu une ascension fulgurante de la Pro D2 au Top 14 ne s'est pas arrêté là. Titulaire lors des trois test-matchs en Australie et plus récemment remplaçant face aux All Blacks, le Castrais a su se faire une place dans les rangs du XV de France. " Il nous semble au-dessus, suite à ses performances au cours de la saison, sa régularité avec Castres, et ce qu’il a pu démontrer avec nous aux entraînements depuis 17 jours. Il a été aussi appelé durant l’hiver, on avait déjà noté son potentiel. Il faut bien commencer un jour, il n’a pas encore connu le niveau international mais on peut ressentir chez lui un véritable potentiel ", expliquait Fabien Galthié à l'aube du premier match de la tournée en Australie cet été.

Avec deux concurrents de cette envergure, Barlot devra donc sans doute attendre encore un peu avant de s'imposer plus sérieusement dans le roulement des talonneurs du XV de France, mais en tout cas le jeune Auvergnat de 24 ans en prend la direction.

XV de France - Gaëtan Barlot face à l'Australie le 13 juillet 2021.Icon Sport

La question du numéro 2 des numéros 9

S'il n'y a évidemment pas de question à se poser quant à la titularisation indiscutable d'Antoine Dupont à ce poste, on peut tout de même s'interroger quant à son remplaçant. Baptiste Serin était jusqu'ici le numéro deux, mais sa blessure à l'épaule a changé la donne. Baptiste Couilloud a alors récupéré cette fonction et s'est notamment illustré en Australie, mais sa blessure lors de la tournée d'Automne l'a arrêté dans son élan... Alors le Bordelais, Maxime Lucu est entré dans la danse et a honoré sa première cap face à la Géorgie.

Antoine Dupont est certes l'un des meilleurs joueurs du monde mais il est aussi l'un des joueurs français qui accumule le plus de temps de jeu en club comme à l'international. Alors sans vouloir faire l'oiseau de mauvaise augure, si blessure il y a, il faudra de sérieux remplaçants pour assumer les responsabilités d'un numéro 9. Alors Lucu arrivera-t-il à renverser la tendance et a doublé Serin et Couilloud ? En tout cas il semblerait qu'il en ait les capacités.

XV de France - Antoine Dupont passe le relais à Maximu Lucu face à la Géorgie (19/11/2021)Icon Sport

" Matthis a gagné son droit de mettre le maillot "

Du côté des ailiers, Damian Penaud et Gabin Villière restent les deux ailiers de référence du XV de France. Mais récemment il y en a un qui s'est offert sa chance à l'international, c'est Matthis Lebel. Tout comme Maxime Lucu, le toulousain a connu sa première titularisation face à la Géorgie. Quatre-vingts minutes au cours desquelles l'ailier n'a pas brillé, du moins pas comme on l'aurait espéré. Sans fausses notes mais sans grandes fulgurances non plus, le trois-quarts a livré une performance correcte. Mais il n'empêche que les capacités sont là et ça, Fabien Galthié le sait bien : "Matthis a gagné son droit de mettre le maillot" avait-il simplement expliqué. Peut-être lui manque-t-il encore un peu d'expérience mais il semblerait tout de même que Matthis Lebel puisse être utilisé lors de la prochaine échéance des Bleus.