Surtout, ne pas brûler les étapes. Bien sûr, tout le monde a en tête et tend à se projeter vers l’immense collision qui attend les Bleus la semaine prochaine face aux champions du monde springboks. L’Afrique du Sud est à cette heure la seule nation majeure du rugby mondial que les Bleus n’ont pas rencontré depuis la prise de fonction de Fabien Galthié et, c’est vrai, l’idée de voir les Bleus "s’asticoter" avec les coéquipiers de Siya Kolisi donne un sacré sel à cette tournée d’automne.

Mais avant ce grand spectacle, avant ce match de gala à nul autre pareil ; les Bleus devront se mesurer aux Australiens. Une équipe qui a certes perdu de sa superbe – on l’a vu lors du dernier Rugby Championship que les Wallabies ont terminé à la troisième place - mais qui, n’en doutons pas, sera quand même une sérieuse candidate au titre mondial dans un an en France.

Baille et Flament, seules "surprises"

S’ils venaient à remporter ce match, les Bleus de Fabien Galthié porteraient à onze matchs consécutifs leur série de victoires, effaçant ainsi des tablettes un record qui tenait depuis … 1937. Outre cette curiosité statistique (toujours bonne à prendre pour cette génération avide de titres et de succès), les Bleus se doivent d’emmagasiner de la confiance et de ne pas rompre leur dynamique vertueuse avant d’affronter les Boks puis le Japon et de se projeter sur le prochain Tournoi, qui marquera l’ultime point de passage avant la Coupe du monde. C’est avec une équipe grandement similaire à celle qui a remporté le Tournoi des 6 Nations que les Bleus s’avanceront samedi soir face aux Wallabies de James Slipper. Melvyn Jaminet forfait, c’est Thomas Ramos, étincelant avec le Stade toulousain cette saison, qui aura la responsabilité de tenir le poste d’arrière.

Finalement, les deux seules grosses "surprises" au moment de la divulgation officielle de la composition par Fabien Galthié et Raphaël Ibanez jeudi sont la présence de Cyril Baille au poste de pilier gauche titulaire et de Thibaud Flament au soutien de Cameron Woki en deuxième ligne. Le gaucher du Stade toulousain, de retour de blessure et à court de temps de jeu (il a disputé seulement 37 minutes cette saison), a été jugé suffisamment en forme pour attaquer un match international de très haut niveau. Dany Priso sera son remplaçant. Thibaud Flament profite quant à lui du forfait de Paul Willemse, renvoyé en club mercredi soir en raison d’une lésion musculaire à une cuisse. Les acteurs sont prêts, place au jeu !