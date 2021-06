Élisez votre XV de départ pour la tournée en Australie : les troisième ligne

Aujourd’hui, nous nous intéressons au poste de troisième ligne. Seul le profil d’Alexandre Fischer ne sera pas présenté étant donné que le jeune joueur de l’ASM a été privé de sa première sélection en équipe de France à cause d’un problème de passeport :

Anthony Jelonch

24 ans – 1,93m – 105 kg – Castres

Anthony Jelonch a réalisé une belle saison pour sa dernière avec le Castres Olympique, et il a été de tous les matches du XV de France du dernier Tournoi des VI Nations, dont deux comme titulaires. Sa signature au Stade toulousain l'an prochain, où il prendra la relève de Kaino, pourrait le faire basculer dans une autre dimension. Lors de cette tournée, il a été désigné capitaine pour, en tant que leader par l'exemple, montrer le chemin à une équipe de France qui manque d'expérience. Sur l'aile de la troisième ligne ou en numéro 8, le Gersois sera un des atouts de ce XV de France dans les années qui arrivent.

XV DE FRANCE - Ibrahim Diallo (Racing)Icon Sport

Ibrahim Diallo

23 ans - 1,92m - 108kg - Racing 92

Il fait partie des grands bonshommes de la saison francilienne. Titulaire à 18 reprises (pour 25 apparitions), Diallo a véritablement explosé en 2020/2021. Ses performances régulières match après match ont confirmé qu’il faisait partie des meilleurs du championnat dans son profil de flanker. Intelligent et gros coureur, le natif de Sarcelles a plaqué à tout-va sur les pelouses de Top 14 et d’Europe. Champion du monde U20 en 2018, le troisième ligne a donc passé un véritable cap lors de l’exercice en cours. Et ce ne serait pas surprenant qu’il en franchisse un nouveau dès cet été.

Cameron Woki

22 ans – 1,96m – 109 kg – Bordeaux Bègles

En plus d’être très bon en touche grâce à son mètre 96, il est aussi l’un des atouts offensifs de l’Union Bordeaux Bègles. Cette saison il est l’auteur de sept essais et cumule 1456 minutes de jeu. Après s’être révélé avec les moins de 20 ans (Vainqueur du Tournoi des 6 Nations et de la Coupe du monde en 2018) Cameron Woki s’est fait une place en club et pourrait bien s’installer confortablement au sein de l’effectif des Bleus. Souvent appelé il compte aujourd’hui cinq sélections avec le XV de France.

XV DE FRANCE - Patrick Sobela (LOU)Icon Sport

Patrick Sobela

28 ans - 1,88m - 104kg - Lyon

Un des joueurs les plus réguliers au LOU cette saison, il a été titulaire à 17 reprises cette saison en Top 14, sous les ordres de Pierre Mignoni. Hyper actif, mobile et explosif, il a un très bon volume de jeu et a réalisé plus de 15 plaquages à plusieurs reprises en championnat cette saison. Polyvalent, il est aussi le troisième ligne le plus agé à faire partie du groupe France, en Australie.

Dylan Cretin

24 ans – 1,95m – 103 kg – Lyon

C’est avec 10 sélections en équipe de France que le jeune troisième ligne du Lou débarque en Australie. Auteur de cinq essais cette saison (dont un avec le XV de France lors du tournoi des 6 Nations 2021) Dylan Cretin fait partie des favoris de cette liste au poste de troisième ligne, grâce notamment à ses performances lors du dernier Tournoi des 6 nations. Il s’est également affirmé en club, sur 25 matchs joués il est titulaire 22 fois et s’inscrit donc parmi les titulaires indiscutables du Lou.

Sekou Macalou

26 ans - 1,95m - 108kg - Stade français

Cette saison, le Parisien n’a pas tant joué que ça avec le club stadiste, au vu de son importance (14 matchs). Pourtant, Sekou Macalou a bien souvent été au-dessus du lot. Il boucle par exemple l’exercice avec neuf essais marqués à lui seul. On ne présente d’ailleurs presque plus les qualités de ce troisième latte issu, comme bien d’autres, de la formation de Massy. Véritable phénomène physique et athlétique, Macalou aime se proposer dans le jeu courant et faire des différences en bord de touche. Et si son potentiel - l’un des plus importants de l’Hexagone à son poste - reste encore à être pleinement exploité, le soldat rose a tout de même obtenu quelques sélections en Bleu il y a quelques mois. Il sera sans doute l’un des joueurs les plus attendus de la tournée.

XV DE FRANCE - Alexandre Bécognée (MHR)Icon Sport

Alexandre Bécognée

24 ans – 1,88m – 108kg – Montpellier

Il fait partie des surprises de cette liste, le troisième ligne de 24 ans s’est imposé au sein de l’effectif du MHR au cours de cette saison. Il a joué 22 matchs, sera titulaire lors de la victoire de Montpellier en finale de Challenge Cup et cumule au total 881 minutes de jeu. En provenance de Mont de Marsan en Pro D2, il fait ses premiers pas en Top 14 avec le MHR depuis l’été 2020. Au vu de ses performances cette saison, Alexandre Bécognée pourrait franchir un nouveau cap avec les Bleus lors de cette tournée d’été.

