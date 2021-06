Élisez votre XV de départ pour la tournée en Australie : le talonneur

Aujourd'hui, nous nous intéressons au poste de talonneur :

Anthony Etrillard

28 ans - 1,80m - 108kg - RC Toulon

Formé à Bayonne, Etrillard a rapidement fait parler de lui en Top 14 et était un grand espoir au début de la dernière décennie. Cependant, son transfert à Toulon, où il a été dans l'ombre de Guilhem Guirado pendant plusieurs années, a semble-t'il freiné sa progression. En concurrence avec Cristopher Tolofua, il a tenu la barraque après la blessure de ce dernier et a été l'un des avants toulonnais les plus réguliers. A 28 ans, les portes de la sélection s'ouvrent à lui, et il sera le talonneur le plus expérimenté et devrait prétendre à une place de titulaire face aux Wallabies.

Gaëtan Barlot

24 ans - 1,84m - 107kg - Castres Olympique

Il a été une vraie révélation dans l'effectif castrais cette saison. Débarqué de Pro D2 et Colomiers, le dynamique talonneur a impressionné au CO. Participant à 24 rencontres de Top 14, il est peu à peu monté en puissance pour finir en boulet de canon avec une prestation majuscule face à Toulon lors de la dernière journée. Gros plaqueur (202 plaquages), à l'aise ballon en main, il aime aussi les phases de combat, dans la pure tradition des talonneurs castrais. Sur la dynamique de sa fin de saison, il pourrait logiquement prétendre à une place de titulaire dans un XV de France inexpérimenté.

Etienne Fourcade

24 ans - 1,80m - 100kg - ASM Clermont

Il a franchi un palier cette saison, en quittant Grenoble et le Pro D2 pour Clermont et son stade Marcel-Michelin. En concurrence avec Adrien Pelissié dans une hiérarchie pas forcément établie, Fourcade a su s'imposer et a participé à 21 rencontres de Top 14 sous les couleurs Jaune et Bleu cette saison. Explosif, mobile et redoutable dans les zones de rucks, il est l'invité surprise de cette liste et vendra chèrement sa peau.