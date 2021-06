Élisez votre XV de départ pour la tournée en Australie : le pilier gauche

Aujourd'hui, nous nous intéressons au poste de pilier gauche :

Jean-Baptiste Gros

22 ans - 1,86m - 110kg - RC Toulon

Double champion du monde des Moins de 20 ans, Jean-Baptiste Gros a joué les deux derniers Tournois des VI Nations en tant que doublure de Cyril Baille, indiscutable en tant que titulaire. Le jeune pilier nait à Arles, s'est imposé dans son club de Toulon et a disputé 14 matches de Top 14 cette saison, après avoir déjà pris de l'expérience lors des deux saisons antérieures, à Mayol. Solide en mélée, mobile ballon en main et affuté physiquement, Gros (9 sélections) devrait être titulaire dans cette série de tests en Australie, de quoi lui faire prendre encore un peu plus d'expérience, et le faire progresser.

Enzo Forletta

26 ans - 1,75m - 117kg - Montpellier HR

Formé à l'Usap où il a disputé 140 matches professionnels (Pro D2 et Top 14), il a signé à Montpellier cette saison et a pris une nouvelle dimension. Relégué sur le banc en première partie de saison, le Catalan s'est peu à peu imposé dans une deuxième partie de saison plus enthousiaste coté héraultais. Parfois pénalisé en mélée, son centre de gravité bas lui permet d'être efficace dans les contests. Dynamique et toujours disponible en attaque, le néo-héraultais pourrait profiter de ce voyage aux antipodes pour se montrer à Galthié et son staff.

Quentin Walcker

25 ans - 1,81m - 105kg - USA Perpignan

Longtemps doublure de Forletta à Perpignan, le gaucher, champion de France Espoirs en 2017, a pris son envol cette saison avec 30 matches de Pro D2. Pilier complet, il a logiquement tapé dans l'oeil du Castres Olympique, il re-découvrira le Top 14, lui qui avait déjà disputé 10 matches dans l'élite lors de la saison 2018-2019. Inconnu du grand public, le désormais ex-catalan aura tout à gagner sur cette tournée où il pourra prendre de l'expérience, mais aussi marquer les esprits.