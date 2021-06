Élisez votre XV de départ pour la tournée en Australie : le pilier droit

Aujourd'hui, nous nous intéressons au poste de pilier droit :

Demba Bamba

23 ans - 1,85m - 118kg - Lyon OU

Il est annoncé comme le grand pilier droit français depuis la Coupe du Monde U20 remporté en 2018, où il avait impressionné de par sa mobilité, sa puissance et son aisance ballon en main. Mais depuis quelques temps, sa progression au plus haut niveau a été ralenti par des blessures à répétition qui ont vu Mohammed Haouas, Uini Atonio ou encore Dorian Aldegheri lui passer devant dans la hiérarchie du XV de France. Il a disputé 14 rencontres en championnat avec le LOU cette saison, dont 13 en tant que titulaire. Un statut qu'il devrait retrouver avec le XV de France (14 sélections) lors de cette tournée.

Wilfrid Hounkpatin

29 ans - 1,91m - 127kg - Castres Olympique

Souvent homme de l'ombre avec le CO, Wilfrid Hounkpatin devrait connaitre la lumière du niveau international avec le XV de France, en Australie. Massif, endurant, avec beaucoup d'abattage sur un terrain, il tourne autour des Bleus depuis un petit moment et semble être arrivé à maturité pour jouer sous la tunique bleue. Participant à 24 rencontres en Top 14, il a réalisé une saison pleine et arrive en pleine confiance aux Antipodes.

Sipili Falatea

24 ans - 1,84m - 114kg - ASM Clermont

Cantonné à un role de remplaçant sur les trois dernières saisons, Falatea a su vraiment s'imposer cette saison dans l'effectif clermontois. Il a progressivement gagné ses gallons de titulaire au cours du dernier exercice en occupant ce poste sur les 5 derniers matches de la saison, reléguant Slimani ou Ojovan sur le banc. Explosif, doté d'un grand potentiel, il est un joueur d'avenir à ce poste.