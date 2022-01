Et pour cause. Selon nos informations, Sekou Macalou s'est présenté au rendez-vous fixé par le staff avec plus d'une heure de retard. Un retard jugé selon toute vraisemblance comme un manque de respect de la part du joueur. Ainsi, le manager Gonzalo Quesada et son staff, ont pris la décision de l'écarter du groupe. Pour autant, n'étant pas blessé, Sekou Macalou devrait bien se présenter au rassemblement ce dimanche soir du XV de France qui débutera lundi matin sa préparation du Tournoi des 6 Nations.

Macalou fait partie des 42 joueurs convoqués dans la semaine pour préparer le Tournoi 2022 (5 février-19 mars), dans le sud de la France.