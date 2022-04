Âgé de 48 ans, Fabrice Labarrière a été incapable de résister au fort courant de la rivière et s'est enfoncé sous les rochers. "Il est tombé de son bateau et est resté bloqué dans un remou, sous un rocher et des branches, détaille un de ses proches dans les colonnes du Parisien. Il s'est noyé, Raphaël a fait tout ce qu'il a pu pour le sauver, mais en vain."

L'accident a eu lieu "dans une zone difficile, où il faut être expérimenté", et "qui n'est généralement pas utilisée", selon des associations du tourisme local. Le corps de Fabrice Labarrière a été extrait de la rivière après plusieurs heures d'interventions et doit être rapatrié en France prochainement. Sous le choc, Raphaël Ibanez ne s'est pas exprimé sur le sujet.

La rédaction de Rugbyrama et de Midi Olympique adresse ses plus sincères condoléances aux proches et à la famille de Fabrice Labarrière.