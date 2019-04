Face aux échecs répétés, le président de la FFR avait demandé à Jacques Brunel d’élargir son encadrement et, après avoir longtemps patienté, le manager des Bleus doit prochainement confirmer le nom de Fabien Galthié pour l’épauler. La mission de l’ancien demi de mêlée tricolore ne va pas s’arrêter là. Face à l’opposition des clubs qui n’ont pas répondu favorablement à son souhait d’en appeler à la compétence d’un sélectionneur étranger, le président de la FFR a été contraint de revoir ses plans.

Le graal de Galthié

Depuis quelques jours, il a consulté de nombreuses personnes. Selon nos informations, il a même rencontré Fabien Galthié (50 ans, 64 sélections) pour régler les ultimes détails de leur future collaboration, de 2019 à la Coupe du monde 2023 en France. En effet, si l’ancien entraîneur du Stade français, Montpellier et Toulon ne demandait au départ aucune garantie sur l’avenir, sa mission ne s’arrêtera pas au Mondial japonais. Dès la fin de l’année, et sauf cataclysme sportif, Fabien Galthié devrait être nommé au poste de sélectionneur où il succéderait à Jacques Brunel. Le graal pour ce technicien aux compétences reconnues mais qui n’avait jamais figuré dans les papiers des dirigeants fédéraux.

Reste à construire un staff autour de lui. Là encore, les choses avancent assez rapidement et confirment les informations parues dans Midi Olympique ces derniers jours. Si un accord est trouvé avec son club, Toulon, Thibault Giroud devrait accompagner Fabien Galthié au chevet des Bleus et ce dès cet été.

En attendant l'accord de Servat et Mignoni

Pour l’après Mondial, Fabien Galthié portera la casquette d’entraîneur principal-sélectionneur. Il devrait pouvoir compter sur au moins deux adjoint : les noms de Pierre Mignoni (Lyon) et William Servat (Toulouse) reviennent avec insistance pour prendre en charge respectivement les trois-quarts et les avants. Selon nos informations, les deux hommes auraient été sondés à de multiples reprises ces derniers temps mais ils n’auraient pas encore donné leur accord. S’ils venaient à refuser, les profils du tandem Laurent Travers-Laurent Labit (Racing) reviendraient forcément sur le devant de la scène.

La piste Raphael Ibanez après avoir songé à Thierry Dusautoir…

Étant convaincu de la nécessité de constituer un staff élargi autour du XV de France, Bernard Laporte ne devrait pas s’arrêter là. Après avoir un temps songé à confier le poste de manager à Thierry Dusautoir qui avait décliné la proposition en février dernier, le président de la Fédération étudierait le profil de Raphaël Ibanez (46 ans, 98 sélections). L’ancien talonneur et capitaine des Bleus, manager de l’UBB jusqu’en 2017, est lui aussi libre de tout engagement. Homme de dialogue et d’écoute, il pourrait être un atout précieux au-dessus d’un staff technique dirigé par Fabien Galthié dont on connaît l’exigence.

Tournoi des 6 Nations 2019 - Fabien Galthié et Raphael Ibanez, consultants pour France TélévisionIcon Sport

Les deux hommes ont longtemps évolué ensemble en équipe de France, avec comme points d’orgue les Mondiaux 1999 et 2003. Tout semble aujourd’hui devoir les rapprocher…