Selon nos informations, ils ne seraient plus qu’une poignée en liste : deux Néo-Zélandais, Warren Gatland, la piste privilégiée, mais aussi l’actuel adjoint d’Eddie Jones, John Mitchell qui a été sélectionneur des Blacks en 2002-2003, et un Anglais, Clive Woodward. Ce dernier, retiré du circuit depuis plusieurs années a multiplié ces derniers jours les appels du pied. Comme en 2015, celui qui fut champion du monde en 2003, compte présenter un projet de candidature.

Bernard Laporte a fait passer un message, il rencontrera tous les protagonistes avant l’été mais d’ici plusieurs semaines. Tout d’abord parce que Gatland et Mitchell sont repartis en Nouvelle-Zélande pour plusieurs semaines de congés. Avant cela, il devrait poser la question aux clubs sous forme d’un référendum pour savoir si le monde amateur est prêt à voir un étranger prendre la tête du XV de France pour 2023. Une fois la consultation passée et en cas de réponse positive, on pourrait très vite connaître le nom de l’heureux élu.

