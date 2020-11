C'est un drôle de chassé-croisé qui a lieu lundi à Marcoussis: le conflit entre la Ligue et la Fédération au sujet de la libération des internationaux a débouché sur un compromis limitant les joueurs à trois feuilles de match. Exit donc, la superstar Antoine Dupont, le capitaine Charles Ollivon, le précieux Gregory Alldritt, le sécateur Bernard Le Roux ou le dynamiteur Virimi Vakatawa et bienvenue à Sacha Zegueur, troisième ligne d'Oyonnax (Pro D2), Jean-Pascal Barraque, capitaine de l'équipe de France de rugby à sept, ou Yoram Moefana, jeune pépite de l'UBB aux cinq matches en Top 14.

Tournoi des 6 Nations 2020 - Charles Ollivon, Virimi Vakatawa et Gaël Fickou (XV de France) contre l'AngleterreIcon Sport

Dix-huit joueurs (plus Cros et Bouthier blessés) ont "avalé" leurs trois feuilles de matches, il y aura donc forcément des nouvelles têtes, samedi, pour le match face à l'Italie, puis la semaine suivante lors de la probable finale de la Coupe d'automne des nations, vraisemblablement contre l'Angleterre. "Il est prévu qu'à notre retour au CNR (à Marcoussis), on accueille les nouveaux sélectionnés pour faire en sorte que ces moments assez étranges puissent être transformés en véritables opportunités pour nous, pour le groupe France. Il faut renforcer cette idée d'appartenance au groupe France", a expliqué le manager des Bleus Raphaël Ibanez. "On aura un temps d'échange avec tous les joueurs réunis. Dans un premier temps, certains joueurs qui ont joué repartent et regagnent leur domicile, il faut aussi accueillir dans les meilleures conditions les nouveaux joueurs sélectionnés", a-t-il ajouté.

De belles promesses

Avant de dire au revoir au groupe premium, qu'il devrait retrouver pour le Tournoi des six nations 2021, Ollivon, lui, s'est félicité d'une "année 2020 magnifique", heureux de "finir sur une note positive comme ça". Car les Bleus, laborieux et solidaires, se sont imposés à Murrayfield (22-15) pour la première fois depuis 2014. Et ce n'est pas rien après un Mondial 2019 terminé en quarts de finale. "On n'a pas envie que ça s'arrête. On a envie que ça dure le plus longtemps", a également confié Ollivon. Le Toulonnais n'a pas le choix: samedi, face à l'Italie, le XV de France aura un nouveau capitaine.

Mais surtout, cette équipe de France new look devra confirmer les bonnes impressions laissées par les dix premiers mois de Fabien Galthié sur le banc des Bleus. Alors quels enseignements tirer? Déjà, un groupe quasi fermé s'est imposé, modifié seulement en raison de blessures (Thomas, Cros, Ntamack, Bouthier...) avec un XV de départ immuable où le centre Gaël Fickou vient dépanner à l'aile et où la charnière Antoine Dupont-Romain Ntamack semble installée pour quelques années. Le staff tricolore a également réussi ses paris avec des néophytes tels Mohamed Haouas ou Anthony Bouthier, tout en redorant le jeu français avec vingt-trois essais inscrits en 2020. Mieux, à Edimbourg dimanche, les Bleus n'ont pas encaissé d'essai à l'extérieur pour la première fois depuis un succès 27-0 devant l'Argentine, en juin 2016. De l'audace, des sourires mais aussi beaucoup d'assurance et de solidarité.

"Ce sera une autre histoire avec une autre équipe. On repart de zéro à partir de lundi", affirme Galthié, qui sait qu'il a encore du pain sur la planche pour atteindre ce top 3 mondial qu'il a érigé en objectif ultime. Désormais 4e nation au classement World Rugby, les Bleus de Galthié devront donc travailler sur leur indiscipline, LE point faible français (près de 40 pénalités concédées sur les trois matches de l'automne). Et compléter le puzzle à l'aile, où Teddy Thomas alterne le bon et le moins bon, Vincent Rattez ne convainc pas, Damien Penaud est souvent blessé... Eléments de réponse face à l'Italie.