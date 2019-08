Virimi Vakatawa remplacera Geoffrey Doumayrou, victime d’une fissure du tendon d’Achille et qui avait quitté le XV de France jeudi dernier. Le Racingman qui n’a pas participé vendredi soir au match amical du Racing 92 face à Pau à Tarbes en raison d’une élongation à une cuisse, a passé des examens ce samedi après-midi à Paris. Des examens rassurants. Il pourra reprendre l’entraînement dès ce mercredi. Il devrait même faire partie de la liste des 31 joueurs qui s'envoleront le 7 septembre en direction de Tokyo. Et pour cause. Dans la liste des six joueurs réservistes ne figure aucun trois-quarts centre.

Virimi Vakatawa (XV de France) - 11 mars 2017AFP