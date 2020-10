Il est unique en son genre et dans son style. Le Français d’origine fidjienne est certains soirs de plus en plus souvent injouable pour les défenses. Ce samedi soir face aux Gallois, la paire de centre Jonathan Davies et Nick Tompkins, pourtant considéré comme l’une des plus imperméable en défense, n’a pas trouvé de solution. Prises d’intervalle, changements d’appui électriques, ou passes après contact, Vakatawa a utilisé tous ses meilleurs attributs pour leur donner le tournis.

Décisif sur les deux essais de Dupont (30e, 36e), le premier par une prise de balle tranchante et le deuxième par sa course rentrante, Vakatawa aura permis aux Bleus de se sortir d’une entame ratée (0-10 après seulement huit minutes de jeu). Précieux pour sa 25ème sélection, il s’impose comme un membre quasi indiscutable de cette équipe de France encore en construction mais qui peut compter sur lui comme d’un véritable point d’appui.

En fin de contrat avec le Racing 92 au mois de juin prochain, Virimi Vakatawa est actuellement courtisé par quatre clubs anglais et est sur les tablettes de plusieurs clubs français (Toulouse, La Rochelle…) même si aucun d’entre eux ne lui a fait de proposition. La prestation de ce samedi soir, devrait lui permettre d’obtenir ce qu’il souhaite et nul doute que très prochainement, les Ciel et Blanc pourraient annoncer la signature d’un nouveau bail avec leur pépite. Ce genre de joueur est rare et précieux…