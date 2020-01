"Cela va très bien, retrouver les terrains, cela fait un bien fou et pouvoir enchaîner c’est super a expliqué le joueur. Pendant ma sanction, j’ai bien travaillé physiquement et cela me permet d’enchaîner les matches. J’ai plutôt bien vécu cette période car j’ai travaillé physiquement et mentalement sur moi-même et aujourd’hui je me sens bien. Je reviens sur les terrains plus libre. Ce qui compte aujourd’hui c’est le présent, je ne veux plus revenir sur ce qu’il s’est passé après France-Galles."

" C’est la Champions Cup qui occupe mon esprit actuellement. Pas la liste des 42. "

Ce mercredi, Fabien Galthié, le nouveau sélectionneur du XV de France, annoncera sa liste de 42 joueurs pour préparer le Tournoi des 6 Nations 2020. Le deuxième ligne de Clermont (46 sélections) ne s’est pas étendu sur l’équipe de France et sa décision de ne plus porter le maillot Bleu. "L’équipe de France ? Ce n’est pas le sujet actuel. Nous préparons la Coupe d’Europe. Certains attendent peut-être la liste mais pour moi, dans ma tête, c’est la Champions Cup qui est présente. L’Ulster c’est une grosse équipe et on l’attend impatiemment. Il va y avoir beaucoup de combat, notamment dans les rucks. C’est mon premier match de Coupe d’Europe cette saison et je suis vraiment excité."

Relancé sur son choix de mettre fin à sa carrière internationale à seulement 28 ans, et le caractère définitif de cette décision, Vahaamahina n'a pas claqué la porte, préférant botter en touche, dans un sourire : "Ce n'est pas le sujet." Laissant, dès lors, planer un doute.