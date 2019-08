C’est donc lundi 2 septembre que le sort des 31 appelés à défendre les chances tricolores au Japon sera scellé, lors de la grand-messe du 20 heures de TF1. Un drôle de constat, d’ailleurs, sachant que cette même liste des 31 avait déjà été dévoilée le 18 juin, en plus d’une autre de six suppléants. Seulement voilà, depuis lors, Jacques Brunel n’a eu de cesse de rétropédaler dans sa communication, la faute aux suggestions d’un "adjoint comme les autres" aux faux airs de marionnettiste, qui transforma le statut desdits réservistes en celui de concurrents à part entière, dans le but d’inciter les "heureux élus" à se bouger un peu plus durant la préparation.

Une gestion humaine qui s’est toutefois avérée à géométrie variable, et a petit à petit affaibli le crédit de Brunel. Que peuvent en effet penser les joueurs des paroles d’un sélectionneur qui, trois jours après avoir confirmé que "tous les joueurs ayant effectué la préparation bénéficieraient d’un peu de temps de jeu", laisse finalement hors-jeu des garçons comme Anthony Belleau ou Vincent Rattez ? On en a bien une idée, qu’on préférera garder pour nous, à en écouter l’explication de Jacques Brunel ce mardi, s’emberlificotant dans tous les sens avant de conclure par un désarmant "je suis juste désolé pour eux".

Chacun sa méthode, après tout… La seule certitude étant qu’après leur avoir fait avaler des couleuvres pendant tout un été, il sera difficile pendant la Coupe du monde d’exiger des joueurs une adhésion totale aux discours de leur staff.

