Le dernier match du XV de France au Stadium de Toulouse remonte à l'automne 2016. Les Bleus d'alors avaient battu les Samoa assez facilement (52-8). Depuis, plus aucune trace du XV de France dans la ville Rose. Néanmoins, cette situation devrait changer rapidement. Invité hier soir sur les ondes de France Bleu Occitanie, le DG de la Coupe du monde 2023, Claude Atcher a affirmé que Toulouse allait recevoir les Bleus avant le début du prochain Mondial : "Il y aura un match de l'équipe de France au Stadium avant 2023. En novembre 2021 ou en novembre 2022, a-t-il précisé. C'est important parce que l'Occitanie est une région de rugby, parce que Toulouse est la capitale du rugby. On a des spécialistes dans la région en matière de fans. On ne peut pas imaginer ne pas mettre une belle programmation à Toulouse et deuxièmement ne pas y faire jouer l'équipe de France avant 2023."

Les Bleus ne joueront pas au Stadium pendant le Mondial

Cela dit, le XV de France ne disputera aucun match de sa Coupe du monde dans l'antre habituellement réservée au Toulouse Football Club. Et pour cause, le Stadium de Toulouse ne dispose que d'une capacité d'accueil de 33.000 places, ce qui est jugé insuffisant par Atcher pour contenter tous les fans de rugby de la région pour un tel match : "La jauge du stade nous contraint sur un match du quinze de France, parce qu'on priverait 25 000 ou 30 000 Français d'un match des Bleus par rapport à d'autres stades" a-t-il expliqué. Avant de conclure : "C'est ma responsabilité de faire en sorte que dans toutes les villes, on puisse positionner de belles affiches. Je peux vous garantir qu'il y aura de belles équipes à Toulouse pendant la Coupe du monde."