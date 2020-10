À la question : "Le rassemblement des internationaux à Marcoussis était prévu dans une semaine. Peut-on aujourd’hui imaginer que Charles Ollivon, le capitaine du XV de France, n’y aille pas ?" L'homme fort du club toulonnais a répondu ceci : "Oui, on peut l’imaginer. On peut tout imaginer à ce stade-là. S’il va à Marcoussis, c’est pour préparer France-Galles, un match qui a été rajouté pour les besoins d’une cause que nous ne comprenons pas. Pour le match contre l’Irlande une semaine plus tard, c’est différent. Tout le monde admet qu’il va et doit se jouer, avant les trois autres matchs qui suivent qui ne posent aucune question. Le vrai problème, c’est France-pays de Galles."