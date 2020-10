Ce mercredi soir, le président de la République, Emmanuel Macron a annoncé un couvre-feu de quatre semaines dès ce samedi, entre 21 heures et 6 heures, dans la région Ile-de-France ainsi que dans huit métropoles : Lille, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse, Lyon, Grenoble, Aix-Marseille et Montpellier. Du coup se pose la question des tenues des rencontres en prime-time dans ces zones notamment celle du XV de France programmées au Stade de France et d'éventuels matchs de Top 14 notamment ceux du vendredi ou du dimanche soir ?

Selon plusieurs sources, les autorités vont accorder des dérogations pour que les matchs des catégories professionnelles puissent se tenir, mais sans public. L'équipe de France devrait jouer donc ses matchs face aux Gallois et Irlandais en octobre, et des Fidji en novembre, forcément à huis clos mais aux horaires prévues.

Pour le Top 14, le problème se posera pour des matchs à Paris, Toulouse, Montpellier ou Lyon. Celui du Lou pourrait être avancé de quelques heures ce dimanche. Il est pour l'instant prévu à 19 heures. Dans tous les cas, ils seront sans public à l'inverse d'une programmation en soirée à Bayonne ou La Rochelle par exemple. Sous réserve de nouvelle décision gouvernementale.