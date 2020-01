Cette sélection vous fait-elle plaisir ? Est-ce le début d'un rêve de gamin ?

"Oui, vraiment, c'est un grand plaisir de faire partie de la liste, je suis très content. Entre le titre l'an dernier et la liste qui sort là, c'est génial. On va voir comment ça se passe mais cela me motive encore plus."

Comment l'avez-vous apprise cette sélection ?

"En regardant la liste car on était à l'entraînement depuis ce matin donc ça s'est fait en rentrant aux vestiaires."

Avez-vous consulté votre téléphone ?

"J'ai pas encore regardé tous les messages mais j'ai gardé les plus importants."

Était-ce un objectif ?

"On en parlait autour de moi mais je me concentrais énormément sur chaque week-end pour faire les meilleures performances possibles. Mais ce n'est que le début, il n'a y rien de concret, c'est juste la liste, il reste du travail à faire derrière. L'équipe de France, c'est un rêve de gosse, ça donne encore plus envie pour la suite, c'est quelque chose d'énorme.C'est un sentiment personnel qui est compliqué à décrire."

Top 14 - Selevasio Tolofua (Toulouse) contre PauIcon Sport

En étant retenu dans la liste des 42, pensez-vous au match d'ouverture face à l'Angleterre ?

"Oui, je donnerai le meilleur à chaque entraînement quand je serai à Marcoussis. Pour le moment, ce n'est qu'une liste et je pense que chaque joueur donnera le maximum pour en faire partie. "

Auriez-vous vécu le fait de ne pas être appelé comme une déception ?

"Non, si je n'avais pas été appelé, cela aurait signifié que ce n'était pas le bon moment, que je ne répondais pas aux attentes du staff de l'équipe de France sur le moment. C'est une étape et c'est super. Il y a plein de choses qui s'enchaînent. Après, le plus important, c'est de continuer à travailler et ne pas se reposer sur toutes les belles choses qui arrivent."

Que vous ont dit vos coéquipiers dans le vestiaire après l'annonce ?

"Beaucoup de conneries (rires)... Beaucoup de messages très sincères aussi. On a vécu beaucoup de choses par rapport à la saison dernière donc ce n'est que gentil. Ils sont heureux pour moi mais ce n'est que le début. Il ne reste plus qu'à travailler quand on y sera."