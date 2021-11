Ce mercredi après-midi, sous le pâle soleil de Marcoussis (Essonne), les coéquipiers d'Antoine Dupont ont procédé à leur traditionnel entraînement en opposition et "à haute intensité", puisque c'est ainsi qu'on le connaît désormais. Sur le terrain d'honneur du Centre National de Rugby, les éléments donnés par le sélectionneur national ont plutôt confirmé ce que nous avions pu constater dans la journée de mardi. Vêtus des chasubles blancs, les présumés titulaires ont pu être identifés rapidement. Dans la ligne de trois-quarts, il ne devrait donc y avoir aucun changement par rapport au dernier match face à l'Argentine. Antoine Dupont et Matthieu Jalibert pouraient former la charnière, Romain Ntamack et Gaël Fickou devraient être alignés au milieu du terrain, Gabin Villière et Damian Penaud devraient occuper les ailes et Melvyn Jaminet, buteur des Bleus, pourrait jouer une nouvelle fois à l'arrière, laissant Brice Dulin hors du groupe France.

XV de France - Grégory AlldrittIcon Sport

Devant, en revanche, plusieurs changements pourraient être opérés. En deuxième ligne, Cameron Woki et Romain Taofifenua étaient à l'entraînement alignés en deuxième-ligne, Demba Bamba au poste en pilier droit et Grégory Alldritt en numéro 8. Sekou Macalou, lui, avait la chasuble du numéro 7, quand Anthony Jelonch portait la tunique floquée du numéro 6. Néanmoins, les enseignements de cet entraînement collectif sont à prendre avec des pincettes, tant les joueurs ont tourné au fil de la séance organisée de concert par Fabien Galthié, Laurent Labit et William Servat.

La compo probable

15. Jaminet ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Ntamack, 11. Villière ; 10. Jalibert, 9. Dupont (cap.) ; 7. Macalou, 8. Alldritt, 6. Jelonch ; 5. Taofifenua, 4. Woki (ou Flament) ; 3. Bamba, 2. Marchand, 1. Baille

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Gros, 18. Willemse, 19. Flament (ou Woki), 20. Cros, 21. Lucu, 22. Danty, 23. Haouas