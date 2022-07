Ce mardi après-midi (heure locale), les coéquipiers de Charles Ollivon ont effectué leur premier entraînement collectif de la semaine sur le terrain des Shining Arcs, ce club récemment relégué en deuxième division japonaise et situé dans la grande banlieue tokyoïte. Après les fortes chaleurs du week-end dernier et les 39 degrés de Toyota City, le mercure est quelque peu retombé à Tokyo et, à l’heure où les Bleus ont foulé la pelouse de l’Urayasu Park, il faisait donc environ 25 degrés. De ce que l’on a pu constater à l’entraînement des Tricolores, la composition d’équipe ne devrait pas connaître de bouleversements majeurs en vue de ce deuxième test face aux Japonais, prévu samedi à 14h50 (7h50 heures en France).

Malgrè tout, quelques changements sont à attendre dans la sélection. La surprise ? Elle concerne le poste d’arrière puisque si l’on en croit le jeu des chasubles, Melvyn Jaminet pourrait laisser sa place au fond du terrain au Racingman Max Spring. Révélation de la saison écoulée du Racing 92, Spring avait d’ailleurs été très bon sous le maillot des Barbarians britanniques, il y a quinze jours contre l’Angleterre, à Twickenham. À noter que c'est Maxime Lucu qui devrait être chargé du tir aux buts lors de ce second test.

Moefana, Bourgarit et Falatea ménagés d'entraînement

Il est à signaler, aussi, que Yoram Moefana, le meilleur tricolore à l’occasion du premier test de Toyota (42-23), était ce mardi ménagé en raison d’une légère blessure à la cheville. Sa participation au match, toutefois, ne devrait pas être remise en cause. Pour compenser son absence, Damian Penaud a sur cette séance glissé au centre quand le Bordelais Romain Buros a pris place sur l’aile droite. Le flanker du Racing 92 Ibrahim Diallo, lui, a poussé Selevasio Tolofua hors du groupe et pourrait donc être "finisseur" à Tokyo.

Enfin, si Pierre Bourgarit et Sipili Falatea, absents ce jour, ne pouvaient être opérationnels samedi après-midi, Christopher Tolofua (Toulon) et Thomas Laclayat (Oyonnax) prendraient leurs places sur le banc de touche. Comme l’an passé en Australie, une bonne quinzaine de joueurs n’aura vraisemblablement pas la chance de disputer le moindre test, parmi lesquels Rémi Picquette, Rémy Baget, Mathis Perchaud, Nolann Le Garrec, Swann Rebbadj, Enzo Reybier (Oyonnax), Bastien Vergnes-Taillefer, Matthias Haddad-Victor, Louis Carbonel, Tani Vili, Aymeric Luc ou Louis Lebrun (Castres). "Une sélection en équipe de France n’est pas un cadeau", rappelle à juste titre souvent le staff tricolore...

L’équipe probable des Bleus :

15. Spring ; 14. Buros (ou Penaud), 13. Penaud (ou Moefana), 12. Vakatawa, 11. Lebel ; 10. Jalibert, 9. Lucu ; 7. Ollivon (cap.), 8. Tanga, 6. Cretin ; 5. Jolmes, 4. Flament ; 3. Bamba, 2. Mauvaka, 1. Gros

16. Bourgarit ou C. Tolofua, 17. Priso, 18. Falatea ou Laclayat, 19. Lavault, 20. Diallo, 21. Macalou, 22. Couilloud, 23. Hastoy