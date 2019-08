Après un déblayage appuyé et jugé illicite en première période face à l’Écosse, samedi dernier à Nice, Paul Gabrillagues comparaissait ce mardi, à Londres, en commission de discipline et accompagné de Serge Simon, vice-président de la FFR en charge des équipes de France. Sa défense n'a visiblement pas convaincu : selon nos informations, le deuxième ligne parisien a écopé de six semaines de suspension. Une sanction particulièrement lourde et qui pourrait le priver de Coupe du monde. Le FFR, toutefois, se réserve le droit de faire appel.

Si ce n'est pas le cas, le forfait de Gabrillagues pourrait profiter à Romain Taofifenua, remplaçant ce week-end à Murrayfield et seul deuxième ligne parmi les réservistes.