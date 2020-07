La LNR a rapidement dégainé. Quelques heures après le communiqué de World Rugby recommandant un élargissement de la fenêtre internationale du 24 octobre au 5 décembre, mercredi, la Ligue s'est elle aussi fendu d'une publication pour réaffirmer sa position. On ne peut plus claire. Non, elle n'est toujours pas favorable à un sixième match des Bleus (Ecosse, Irlande en octobre puis un tournoi inédit à huit nations en novembre). Et oui, elle est disposée à faire valoir sa position jusqu'au bout pour limiter le nombre de doublons cet automne.

"Si cette extension de la fenêtre internationale couverte par la Règle 9 est adoptée pour l'automne 2020 par le Conseil de World Rugby le 30 juillet, il s'agira d'une décision unilatérale et déséquilibrée, prise contre la position des ligues professionnelles, et notamment de la LNR qui a pourtant fait part à plusieurs reprises de son désaccord à World Rugby au cours des dernières semaines, écrit l'instance dans un communiqué. La Ligue nationale de rugby et les clubs de Top 14 ont consenti un effort très important, marquant leur solidarité avec la FFR et les fédérations dans le contexte si particulier issu de la crise sanitaire en proposant, à titre exceptionnel, que l'équipe de France puisse disputer jusqu'à 5 matches internationaux (dont le match reporté du Tournoi des 6 nations) au lieu des 3 prévus dans le calendrier et dans la convention FFR-LNR."

Pour l'heure, World Rugby a transmis une recommandation, amenée à être réétudiée dans le détail le 30 juillet. Mais rien n'est encore figé, officiellement. Les dirigeants de la Ligue comptent donc parvenir à leurs fins : "La LNR prend toutefois note que le programme des matches internationaux de l'hémisphère Nord sera annoncé ''en temps voulu par les fédérations respectives et les organisateurs de compétitions internationales'' et que World Rugby n'impose pas un nombre de matches prédéfini. Nous espérons donc qu'un accord puisse être trouvé rapidement avec la FFR sur le programme de l'équipe de France et sur le nombre de jours de mise à disposition des joueurs à l'intérieur de cette fenêtre internationale, dans le respect du nombre de matches (5) que la LNR et les clubs de Top 14 ont indiqué être prêts à valider malgré la situation extrêmement difficile à laquelle ils sont confrontés après un arrêt du championnat pendant 6 mois."

Les prochaines réunions entre Fédération et Ligue promettent d'être animées.