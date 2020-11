On connaît donc les 31 joueurs qui prépareront la finale de la Coupe d'Automne des Nations, dimanche prochain face à l'Angleterre (15h à Twickenham). Une liste communiquée ce dimanche par l'encadrement du XV de France et qui comporte six changements, par rapport à celle de la semaine dernière pour préparer l'Italie.

Samedi soir, après la victoire face à l'Italie (36-5), le sélectionneur Fabien Galthié avait pourtant indiqué : « On ne peut pas demander aux joueurs de faire des allers-retours. L’équipe qui a joué ce soir se présentera à Twickenham, sauf Baptiste (Serin) et Teddy (Thomas) qui ont atteint à leur tour la limite des 3 feuilles de match. Mais, pour le reste, on va rester comme ça. » Il a tout de même procédé à six changements. En plus de Serin et Thomas, remplacés numériquement par Sébastien Bézy et Donovan Taofifenua, quatre joueurs sortent du groupe. Teddy Baubigny cède sa place au Toulonnais Anthony Etrillard, qui était de la première liste de Galthié, en janvier, avant de se blesser ; Selevasio Tolofua, qui avait effectué la préparation de ces tests-matchs d'automne avant de se blesser (genou), revient pour pallier le forfait de Fabien Sanconnie ; Pierre-Louis Barassi prend la place de Gervais Cordin ; enfin, Olivier Klemenczak disparaît des radars. Il sera remplacé numériquement par un avant, le deuxième ligne bayonnais Guillaume Ducat, que Fabien Galthié suit de près depuis son intronisation.

Bézy, quatre ans après

Parmi ces changements, c'est certainement le retour du Clermontois Sébastien Bézy qui retient l'attention. Il avait connu les honneurs d'une première sélection en février 2016, sous les ordres de Guy Novès et alors qu'il s'imposait comme le numéro 9 du Stade toulousain. En suivant, ces dernières saisons, Bézy avait pâti de l'éclosion d'Antoine Dupont, au même poste et bientôt dans le même club que lui. Une situation qui l'avait poussé à l'exil, l'été dernier, vers l'ASM. Un choix finalement payant.

Excellent depuis le début de la saison à la proue du pack clermontois, Bézy est récompensé de sa belle forme et revient en Bleu, plus de quatre ans après sa dernière sélection (il en compte sept au total). Avec seulement deux demis de mêlée dans le groupe, il a de grandes chances de figurer sur la feuille de match, dimanche prochain à Twickenham.