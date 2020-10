"Sekou Macalou est blessé aux ischio-jambiers. Il fait un très bon début de saison et on a noté son évolution. Notamment dans son jeu défensif, le grattage, les mauls..", a affirmé Galthié, interrogé en conférence de presse sur l'absence du troisième ligne du Stade français (25 ans, 1 sélection). Le manager des Bleus Raphaël Ibanez a ensuite surrenchéri : "Sekou était une vraie tentation. Gonzalo Quesada nous a parlé de deux ou trois semaines d'absence. Il postulera à nouveau", a promis Ibanez. Macalou, troisième ligne moderne, rapide et percutant, était titulaire lors des deux matches du Stade français, à Castres (victoire 22-16), où il a d'ailleurs inscrit un essai, puis devant Bayonne (défaite 26-19).