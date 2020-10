Rugbyrama : Personne n'est surpris de voir votre nom sur la liste. Et vous-même ?

Arthur Retière : Il y a toujours un doute. On essaye de faire les meilleurs matches pour y arriver. Maintenant, le plus dur c'est d'y rester et d'avoir une cape.

Avez-vous été prévenu avant ?

Laurent Labit (entraîneur des arrières du XV de France, NDLR) m'a appelé au téléphone, vers 10h.

Votre toute première réaction, à chaud ?

Super heureux. J'ai appelé toute ma famille et mes amis. Ils étaient super contents.

Que vous a dit votre père, Didier Retière, actuel Directeur Technique National de la Fédération Française de Rugby ?

Mon père était très fier. Il attendait avec impatience la liste. Il est très heureux pour moi et du fait que j'y arrive aujourd'hui.

Top 14 - Arthur Retière (La Rochelle) face à ToulonIcon Sport

Ce n'est pourtant pas la première fois que vous êtes appelé. Vous aviez rejoint les Bleus, mais sans jouer, au dernier Tournoi des 6 Nations pour pallier un forfait. Vous considérez que c'est une "vraie première", aujourd'hui ?

Non, ce n'est pas une vraie première. Dès que l'on montait, on jouait à fond quand on était dans les 42 pour les 6 Nations. Il y avait tout de même l'ambiance du groupe et on essayait de se donner un maximum pour gagner les matches le week-end. Ça s'est très bien passé. Mais, là, c'est un peu différent. C'est les 31. Déjà, la première fois, c'était une fierté. Là, c'est encore plus car il y a beaucoup moins de joueurs.

Vous êtes trois ailiers à figurer sur cette liste, avec Vincent Rattez et Teddy Thomas. Sur le papier, vous avez de fortes chances de jouer.

J'espère. Au mois être remplaçant, ce serait super, déjà. Si je suis titulaire, ce serait vraiment grandiose.

Et la perspective de former la paire d'ailier avec Rattez, votre ancien coéquipier en club ?

Ça rappellerait des souvenirs [rires]. Je n'ai pas encore échangé avec lui, ni avec d'autres joueurs. Juste avec Greg Alldritt [Il est assis à côté de lui]

Grégory, vous lui aviez donné quelques conseils à l'époque du 6 Nations ?

Grégory Alldritt : Non ! Il n'y a rien qui l'impressionne. Il s'était très bien adapté. De toute façon, le groupe est très ouvert et vit très bien, donc c'est très facile de s'adapter.

Arthur, vous avez fait toutes les autres équipes de France (jeunes et à 7). C'est la seule qui vous manque, finalement.

C'est la seule et la plus belle ! C'est quelque chose d'énorme et je vais essayer d'en profiter un maximum.

Arthur Retière sous le maillot de l'Équipe de France avec les U20Icon Sport

Vous commenciez à ronger votre frein ?

Toujours. Parce qu'on a envie d'y être, de monter à Marcoussis. On joue pour ça, on s'entraine pour ça. Donc on donne le maximum pour monter. Après, il faut attendre, il faut être patient.

Le XV de France, c'est un sujet de discussion avec d'autres internationaux du club comme Jules Plisson qui vous écoute, là ?

[Jules Plisson intervient : "Il n'était pas né !".]

Si, quand Courtney Lawes te met le plaquage (aux 6 Nations 2015, NDLR), j'étais né [rires]. Ah, pardon [Il reprend] Quand je suis monté pour la première fois en février, j'ai beaucoup parlé avec Uini (Atonio, NDLR). Il m'a pris sous son aile pour commencer. Après, comme disait Greg Alldritt, il y a une très bonne ambiance dans le groupe. On s'adapte facilement. Tout le monde est ouvert.

Vous profitez aussi, en partie, du forfait de Damian Penaud pour intégrer cette liste des 31. Vous vous dites qu'il y a une vraie carte à jouer ?

J'étais déçu pour Damian en apprenant ça. Maintenant, on est trois ailiers. Il y a une vraie carte à jouer. Au mois être remplaçant. Être titulaire, ce serait énorme.

["Tu vas chercher haut, hein", le chambre alors Jules Plisson. "Toujours se donner des objectifs", conclut Arthur Retière]