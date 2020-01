Le premier XV de France de Fabien Galthié compte donc quatre joueurs à zéro sélection sur la feuille de match : Haouas, Bouthier, Palu, Woki. Cela semble beaucoup pour affronter l'Angleterre, c'est sûr. Mais à la réflexion, ce n'est pas si énorme. Nous avons retrouvé quelque cas plus impressionnants et pas si vieux. En 2008, pour son premier match en tant que sélectionneur, Marc Lièvremont avait convoqué six néophytes pour affronter l'Ecosse : François Trinh-Duc, Morgan Parra, Julien Brugnaut, Arnaud Mela, Julien Malzieu, Lionel Faure. En 2016, pour les débuts de Guy Novès face à l'Italie, ils étaient également six : Viremi Vakatawa, Jefferson Poirot, Paul Jedraziak, Jonathan Danty, Yacouba Camara et Sébastien Bézy.

Nous avons retrouvé d'autres matchs où les sélectionneurs n'avaient pas hésité à lancer un wagon de jeunes (et de moins jeunes) dans le grand bain. Qui se souvient qu'en 2001 pour affronter les Springboks au Stade de France, Bernard Laporte avait choisi neuf joueurs sans sélection ? A savoir, François Gelez, Aurelien Rougerie, Damien Traille, Tony Marsh, Frédéric Michalak, Francis Ntamack, Clément Poitrenaud, Thibaut Privat et Jean-Baptiste Poux. La France l'avait emporté et Fabien Galthié était capitaine.

Vidéo - Essai de 80 mètres, timing, vista : Comment Bouthier a crevé l'écran avec Vannes 02:23

D'autres matchs ont fait débuté beaucoup de néophytes, mais cela ne voulait pas toujours dire grand-chose car ces tests internationaux étaient « concurrencées » par les phases finales du championnat, du Du Manoir ou de la Coupe d'Europe. Guy Novès connut ça pour la tournée 2016 en Argentine, il fit débuter dix joueurs pour le premier test (dont Baptiste Serin et Kevin Gourdon) car il était privé des demi-finalistes du Top 14. Il récupéra in extremis les barragistes battus mais les ft débuter sur le banc. Citons aussi le Roumanie-France de 2000 avec neuf débutants dont deux seulement feront carrière (Nallet et Milloud). Il y eut aussi dans ce cas la tournées 2007 en Nouvelle-Zélande avec un premier test à onze « nouveaux » appelés par un Bernard Laporte impuissant. Seuls Damien Chouly et Julien Pierre feront carrière.

On rappellera que le XV de France a connu une composition à quinze joueurs à zéro sélection. C'était le premier test de l'Histoire en 1906 contre la Nouvelle-Zélande. En 1945 pour la reprise des matchs après l'interruption de la deuxième guerre mondiale face à l'armée britannique, ils étaient quatorze.