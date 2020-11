Après la lourde défaite à Grenoble face aux Red Roses (10-33), les Bleues seront de nouveau opposées aux Anglaises mais cette fois-ci sur le sol britannique. Pour cette rencontre, Annick Hayraud et son staff ont effectué quatre changements. En deuxième ligne, l'expérimenté Safi N'Diaye fait son retour à la place de Diallo. C'est ensuite derrière qu'il y a du nouveau avec l'ailière Cyrielle Banet qui fait son entrée dans le XV de départ à la place de Marine Ménager, qui n'est pas dans le groupe. La paire de centre a été totalement modifié avec le duo Ulutule - Pignot qui rentre au profit du duo Neisen - Filipon.

Des changements sont aussi à noter sur le banc. Maëlys Traoré, Clara Joyeux et Romane Ménager, qui n'a plus joué depuis février, font leur entrée. Derrière, c'est Morgane Peyronnet et l'artilleuse maison Jessy Trémoulière qui intégrent le banc.

Le XV de départ des Bleues : 15. Izar ; 14. Banet, 13. Pignot, 12. Ulutule, 11. Bertrand ; 10. Drouin, 9. Sansus ; 7. Hermet (cap), 8. Gros, 6. Mayans ; 5. N'Diaye, 4. Ferer ; 3. Bernadou, 2. Sochat, 1. Deshaye.

Remplaçantes : 16. Touyé, 17. Traoré, 18. Joyeux, 19. Diallo, 20. R.Ménager, 21. Bourdon, 22. Peyronnet, 23. Trémoulière.