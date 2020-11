En février dernier, lors du début du Tournoi des Six Nations, les premiers matchs de Fabien Galthié à la tête du XV de France étaient attendus. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avec quatre victoires - contre l’Angleterre, l’Irlande et le pays de Galles et l’Italie - et une défaite, le bilan du nouveau sélectionneur est plus que satisfaisant. C’est d’ailleurs, depuis le passage du tournoi à six nations, le meilleur bilan pour un premier tournoi d’un sélectionneur français, à égalité avec celui de Bernard Laporte en 2000.

Une continuité assumée

Au début de son mandat, Fabien Galthié assurait vouloir s’appuyer sur un groupe similaire semaine après semaine pour avoir de la continuité au fil des rencontres et ainsi faire grandir les repères collectifs, surtout avec une équipe aussi jeune (24 ans de moyenne d’âge lors du début du tournoi). Au total, le nouveau sélectionneur a utilisé 30 joueurs sur ce tournoi. Un chiffre dans la moyenne basse comparé à ses prédécesseurs.

La décision de lancer une nouvelle génération dans le grand bain et surtout de leur faire confiance sur toute la durée du tournoi tranche avec l’ancien sélectionneur Jacques Brunel qui, lors de son premier Tournoi en 2018, avait utilisé 39 joueurs pour une décevante quatrième place et surtout un manque de repère flagrant au terme du Tournoi 2018. Alors que cette année, à la fin de ce Six Nations exceptionnel, commencé en février et terminé en octobre, le XV de France a trouvé une ossature pour l’avenir, des certitudes dans son jeu et a ébloui les observateurs par de nombreux essais souvent spectaculaires.

Charles Ollivon - Xv de FranceIcon Sport

Une (contre) attaque en feu

Durant les cinq matchs de ce Tournoi des Six Nations 2020, le XV de France a impressionné par sa faculté à casser les défenses et à inscrire de nombreux essais. Même contre les meilleures équipes de ce Tournoi, les Français ont réussi à beaucoup scorer. Au total, les Bleus ont marqué 17 essais. Pour son premier Tournoi en tant que sélectionneur, Fabien Galthié a réussi à donner beaucoup de confiance à son attaque. Aucun autre sélectionneur n’avait réussi à faire inscrire autant d’essais lors de son premier Tournoi disputé depuis le passage à six nations.

Surtout, avec le pragmatisme et l’envie de marquer à tout moment dans un match, les supporters des Bleus ont vibré en regardant jouer le XV de France. Le nouveau style offensif des Bleus, fait de contre-attaques, de débordements et de passes après-contact, plaît énormément au public. D’ailleurs, les audiences des matchs de la France attestent de ce soutien. 5,6 millions de téléspectateurs étaient réunis devant leur télévision pour France-Irlande. Si Fabien Galthié a réussi sa reconquête du public pendant ce tournoi par la force offensive dégagée par le XV de France, des secteurs de jeu sont encore à améliorer.

Antoine Dupont - XV de FranceIcon Sport

Une défense à parfaire

Ce Tournoi des Six Nations 2020 est une première édition enthousiasmante pour Fabien Galthié et son staff. Cependant, pour devenir une meilleure nation, il faudra que les joueurs français soient plus hermétique en défense et commettent moins de fautes. Dans ce tournoi, le point noir du XV de France a été la défense avec beaucoup d’essais encaissés, dix au total. C’est le plus gros total pour le premier tournoi d’un nouveau sélectionneur.

Surtout, les Bleus devront rapidement progresser en terme de pénalités concédées pour éviter de donner des points faciles à l’adversaire. Toutefois, la France a toujours montré beaucoup d’envie en défense, parfois trop. Mais cet engagement et cette prise de risque défensive (montée en pointe des ailiers) vient d’une volonté de mettre énormément de pression à l’adversaire pour qu’il commette des erreurs profitables aux Français. Une stratégie proche des nations de l’hémisphère sud qui acceptent de prendre des risques défensivement permettant souvent d’en marquer plus que l’adversaire.

Sur ce tournoi, hormis le petit défaut défensif, le bilan de Fabien Galthié à la tête du XV de France est plus que flatteur avec de la continuité, une attaque inspirée et un soutien du public retrouvé.

Par Damien Souillé.