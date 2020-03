Mercredi après-midi, à Marcoussis (Essonne), les quarante-deux Tricolores réquisitionnés par Fabien Galthié pour préparer le match en Ecosse ont participé à un entraînement à haute intensité, en opposition réelle. Comme souvent depuis le début de l'ère Galthié, il y eut plusieurs enseignements à tirer de la répétition générale du XV de France. D'abord, Damian Penaud, qui s'est entraîné avec les titulaires, devrait démarrer sur l'aile droite du XV de France, à Murrayfield. Victime d'une blessure au mollet gauche avant le début de la compétition, l'attaquant de Clermont avait manqué les trois premiers matchs du Tournoi des 6 Nations.

Penaud de retour, c'est son concurrent Teddy Thomas qui devrait en faire les frais : assez décevant à Cardiff il y a huit jours, le finisseur du Racing 92 paierait là ses carences dans le secteur défensif. Lors de ce même entraînement, il est aussi à signaler que Gaël Fickou, le capitaine de la défense tricolore, a majoritairement occupé le poste d'ailier gauche. Selon toute vraisemblance, le Parisien devrait donc poursuivre dans le couloir, laissant le Montpelliérain Arthur Vincent au milieu du terrain, aux côtés de Virimi Vakatawa. Le cas de Paul Willemse, ménagé de la séance de mercredi en raison d'un problème à la cheville, ne présente "le moindre signe d'inquiétude" , selon Raphaël Ibanez.

Chat en phase de reprise

De cet entraînement ouvert à la presse, on retiendra aussi que le Toulousain Thomas Ramos, qui a beaucoup tourné avec Anthony Bouthier au poste d'arrière, devrait une nouvelle fois être sur le banc en Ecosse, aux côtés de Mathieu Jalibert et Baptiste Serin. En première ligne, le pilier du RCT Jean-Baptiste Gros, sur le banc à Cardiff, aurait pu connaître sa première titularisation en équipe de France, Cyril Baille étant actuellement blessé à l'épaule droite et indisponible durant six semaines. Mais à l'entraînement de mercredi, c'était bel et bien Jefferson Poirot qui s'entraînait avec les titulaires. Doit-on conclure que le Bordelais démarrera ? C'est une possibilité. Quant à Camille Chat, touché aux adducteurs, il est actuellement en phase de reprise et, le concernant, une décision sera prise "en fin de semaine", dixit Ibanez.

La composition probable

Le XV de départ probable : Bouthier ; Penaud, Vakatawa, Vincent, Fickou ; Ntamack, Dupont ; Ollivon, Alldritt, Cros ; Willemnse, Le Roux ; Haouas, Marchand, Poirot (ou Gros)

Les remplaçants : Chat (ou Mauvaka), Gros (ou Poirot), Bamba, Taofifenua, Cretin, Serin, Jalibert, Ramos