Voici la liste des 14 joueurs qui retrouveront leur club dès ce soir :



Alexandre BECOGNEE, Clément CASTETS, Dylan CRETIN, Jordan JOSEPH, Yoan TANGA, Florent VANVERBERGHE, Paul WILLEMSE, Pierre-Louis BARASSI, Anthony BOUTHIER, Dimitri DELIBES, Ethan DUMORTIER, Emilien GAILLETON, Louis LE BRUN, Alivereti RAKA.



Parmi les choix notables, on remarque le retour de Barassi avec le Stade toulousain, retenu la semaine passée, l'ancien Lyonnais pourra bel et bien défendre les couleurs toulousaines ce week-end face au Stade français. Le choix du staff tricolore de se passer du centre permet de confirmer les fortes chances d'une titularisation de Yoram Moefana au centre et de Mathis Lebel à l'aile en cas de forfait de dernière minute de Jonathan Danty.



De même, et comme nous en évoquions la probabilité dans la journée, Paul Willemse sera forfait. Le deuxième ligne montpelliérain a ressenti une petite gêne à la cuisse comme le confirmait Thibault Giroud, le directeur de la performance. Libéré la semaine passée, c'est le Lyonnais Killian Geraci qui "profite" du forfait de Willemse pour se faire une place parmi les vingt-huit joueurs conservés. De même pour Léo Berdeu, le demi d'ouverture du Lou ne retrouvera pas son club pour affronter Castres ce week-end.