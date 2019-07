C'est par un bref communiqué que l'encadrement du XV de France a annoncé, ce mercredi matin, le forfait de Paul Willemse pour la Coupe du monde. "Suite à des examens médicaux, le joueur du groupe France Paul Willemse (Montpellier Hérault Rugby, 26 ans, 5 sél.) est forfait et quitte la préparation à la Coupe du Monde de Rugby 2019 pour se soigner avec son club." Sans préciser la nature exacte de sa blessure. Réclamé par le sélectionneur Jacques Brunel à l'automne, enfin détenteur d'un passeport français début janvier, le deuxième ligne d'origine sud-africaine avait immédiatement été propulsé titulaire en ouverture du Tournoi des VI nations, face au pays de Galles. Avant de rapidement décevoir, de perdre ses galons de titulaire et, finalement, de ne figurer que parmi les réservistes pour la préparation de la prochaine Coupe du monde.

Taofifenua appelé ?

Numériquement, le départ du deuxième ligne montpelliérain sera compensé. "Jacques Brunel, le sélectionneur de l’équipe de France communiquera le nom de son remplaçant dans la journée." Dans une première liste, publiée fin mai et qui regroupait 65 joueurs suivis par le staff du XV de France, trois deuxième ligne figuraient sans avoir passer le cap des 37 : Yoann Maestri, Romain Taofifenua et Florian Verhaeghe. Il y a de fortes chances que l'heureux élu soit parmi ces trois noms. Le profil qui se rapproche le plus de Willemse est celui du Toulonnais Taofifenua.

A moins que, comme pour Vincent Rattez (appelé alors qu'il ne figurait pas parmi les 65), le staff pioche hors liste. Thomas Jolmes ou Paul Jedrasiak conserveraient alors un mince espoir.