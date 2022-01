Se retrouver au camp de Carpiagne, lieu de résidence de la résidence de la Légion étrangère, pour préparer le tournoi des 6 Nations permet de relativiser beaucoup de choses. Les Bleus, impressionnés par la rigueur et la discipline au sein du camp, ont aussi pu apprécier l’humilité des hommes. Et à l’heure où toute l’Europe du rugby s’évertue à tresser des louanges aux tricolores et a les propulser favoris de la compétition, notamment lors de la présentation officielle effectuée ce mercredi avec les sélectionneurs et les capitaines, garder les pieds sur terre est certainement la meilleure chose à faire.

Le trois-quarts centre de La Rochelle Jonathan Danty avait choisi de se moquer de ce statut qui ne sert à rien pour garnir l’armoire à trophée : "Favoris pour quelle raison ? Parce qu’on a fait de belles prestations sur les deux derniers matchs ? Ce sont les autres qui le disent. Nous, on sait la marge de progression qui est la nôtre et on essaye d’évoluer de rassemblement en rassemblement. Il y a plusieurs prétendants, comme chaque année. On fait peut-être partie des trois favoris. Mais le grand favori, c’est un grand mot. On verra déjà sur le premier match le week-end prochain. "

Alors si les futurs adversaires des Bleus ne cessent d’évoquer la prestation française face aux All Blacks pour argumenter leurs pronostics, les principaux intéressés jurent être passés à autre chose. "On a savouré sur le moment, poursuit l’ancien parisien, mais le plus important est d’arriver à conserver ce niveau de performance à chaque match." Une victoire qu’il faudrait presque oubliée pour le pilier toulonnais Jean-Baptiste Gros : "Il faut passer à autre chose. C’était bien, c’était beau, mais on veut surtout voir ce qui va se passer maintenant. Nous sommes concentrés sur l’Italie et on a juste l’envie de faire de notre mieux." De son côté, le troisième ligne aile de Lyon Dylan Cretin n’est pas dupe de la tactique des autres nations en imposant cette pression supplémentaire sur le XV de France : "On nous met favori, mais l'Irlande a aussi gagné contre les Blacks. Les Anglais sont toujours là. Les Gallois sont toujours durs à battre. On a vu les Écossais aussi. C'est la difficulté et la beauté du tournoi."

Alors si les Bleus n’ont pas envie de nager dans un costume de favori que personne ne veut enfiler, ils n’en demeurent pas ambitieux comme l’a répété Fabien Galthié : "Notre conviction c’est de gagner les matchs et gagner les compétitions dans lesquelles nous sommes engagées. Nous avons appris de chacune de nos sorties. Notre staff s’améliore dans sa préparation, les joueurs s’améliorent dans leurs méthodes, dans leur préparation. Ils accumulent de l’expérience. Cette expérience-là va nous permettre de construire la dernière marche, cette dernière marche qui va nous permettre de remporter les compétitions à venir. Notre objectif est de construire cette dernière marche pour la gravir." Une ascension finale qui ne pourra se faire sans les pieds solidement ancrés au sol.