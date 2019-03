Il y a quelques heures, sur les ondes de la station néo-zélandaise "Radio Sport", Ronan O'Gara a indiqué qu'il ne s'engagerait pas avec le XV de France jusqu'à la fin Mondial japonais. L'ancien entraîneur de la défense du Racing 92, qui avait dernièrement été approché par les dirigeants fédéraux pour renforcer le staff de la sélection nationale jusqu'au mondial japonais, envisagerait plutôt de rejoindre le staff des All Blacks après la Coupe du monde, si jamais son patron aux Crusaders Scott Robertson succédait à Steve Hansen.

À ce sujet, Ronan O’Gara avait déjà indiqué mardi dernier lors d’un entretien dans l’émission "Off the Ball", en Irlande : "Quand je lis que je suis "prêt à signer", c’est grotesque. On ne peut pas être prêt à signer juste parce qu’on a reçu un coup de fil d’un agent qui n’a rien à voir avec ce qui se passe." O'Gara hors-concours, Galthié toujours hésitant, la question est la suivante concernant l'avenir à court terme du XV de France : y a-t-il vraiment des gens intéressés pour rejoindre une équipe en mal de résultats et victime d'un système qui, en l'état, ne peut la placer ailleurs qu'au fin fond du classement mondial ?