Ça avait beau être le Stade toulousain, leader avant la 9e journée et double champion en titre... Mais Nolann Le Garrec a livré une très belle copie, marquée par une animation très juste et ponctuée d'un essai en prime, en conclusion d'une combinaison judicieuse en fond de touche. Sans compter son service parfait pour Boris Palu pour le troisième essai francilien. À 19 ans à peine, le demi de mêlée n'a pas attendu pour s'imposer au Racing 92. En témoigne sa titularisation face à un cador dimanche, alors que Maxime Machenaud et toute son expérience (32 ans, 38 sélections) étaient disponibles. Le Vannetais de formation expose ses qualités depuis le déplacement à Clermont, match lors duquel il a inscrit 12 points dont un essai. Et forcément, le staff du XV de France ne passe pas à côté du petit prodige.

Le staff "ravi des performances de Nolann"

Laurent Labit, en conférence de presse ce mardi, commentait son début de saison et avouait l'observer de près : "On est ravi de voir les performances de Nolann. On le regarde comme tous les joueurs que l'on a listés. On est très satisfait d'Antoine, de ce qu'a fait Max Lucu la semaine dernière, et de Baptiste Couilloud aussi qui est là. Il [Nolann Le Garrec] fait partie des joueurs qui vont se mêler à Marcoussis dans les mois ou années qui arrivent."

Top 14 - Nolann Le Garrec (Racing 92) marque contre le Stade toulousainIcon Sport

Une affirmation qui ne manquera pas de flatter le principal concerné, qui a connu les sélections chez les moins de 16, 18 et 20 ans. Car la concurrence au poste est dure, avec les trois joueurs cités par l'entraîneur des trois-quarts déjà présents dans le groupe France, sans compter Baptiste Serin ou Clovis Le Bail, déjà appelés dans le groupe. En tous les cas son assurance, en dépit de son âge, est une plus-value. Le fils de Goulven, ancien joueur de Bègles-Bordeaux et entraîneur de la charnière et des skills du RC Vannes, est en effet le capitaine des Bleuets. Un atout qui pourrait jouer en sa faveur.