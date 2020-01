Lui, il fallait vraiment aller le trouver... Maxime Lucu, demi de mêlée de l'Union Bordeaux Bègles fait partie des invités surprises de cette liste des 42, en plus à un poste où la France est censée être particulièrement gâtée par la nature. Maxime Lucu n'est pas spécialement jeune, il a 26 ans et il jouait encore en Pro D2 la saison passée, à Biarritz. Il n'a découvert l'élite qu'au mois d'août. Mais on a vite senti à quel point il a tapé dans l'oeil de Christophe Urios. Lucu a très vite trouvé du temps de jeu. Il a débuté sept rencontres de Top 14 sur treize possibles, alors qu'il est en concurrence avec Yann Lesgourgues, un joueur « installé » à l'UBB depuis 2014.

Sept titularisations dans l'Elite avant une première convocation, ça le place parmi les joueurs à la trajectoire la plus météorique. Mais on remarque que Maxime Lucu a figuré sur toutes les feuilles de match avec six entrées suffisamment précoces pour être significatives. Le manager bordelais nous a plusieurs fois expliqué les qualités qu'il trouvait à son joueur basque, un jeu au pied très précis (à Biarritz, il était buteur), une très bonne distribution. Lucu est un numéro 9 qui »fait jouer » autour de lui, plus qu'un homme qui multiplie les exploits individuels. Il incarne une dimension collective du rugby. Mais de son propre aveu, il n'est pas un « gueulard », il est même connu pour être assez timide, tourné vers l'efficacité.