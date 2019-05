Les prochaines élections fédérales se joueront en décembre 2020 et, face à la liste menée par Bernard Laporte et Serge Simon, un groupe de travail s'est formé depuis quelques mois autour de Serge Blanco, Jean-Claude Skrela et Florian Grill (le président de la Ligue Ile de France) afin de prendre la présidence de la FFR, au terme du premier mandat de "Bernie". En ce sens, l'opposition avait dernièrement tout tenté pour convaincre l'ancien sélectionneur du XV de France Marc Lièvremont (50 ans) de prendre la tête de cette liste et celui-ci, très tenté au départ, avait ensuite hésité à accéder ou non au souhait des personnes citées.

