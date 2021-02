XV de France : Maracineanu s'est entretenue avec Laporte

Même si tous les tests effectués ce lundi à Marcoussis se sont révélés négatifs, pas moins de quinze cas positifs (joueurs et membres de l'encadrement) ont touché les Bleus depuis mardi dernier. Autant dire que le gouvernement, qui avait donné son aval pour que le XV de France puisse disputer le Tournoi des 6 Nations, veut suivre l'évolution avec attention, raison pour laquelle la ministre a demandé à faire un point. "La ministre s’est d’abord assurée auprès du président de la bonne prise en charge des personnes déclarées positives, de leur suivi médical et du respect de leur isolement, ainsi que de la traçabilité et de la gestion des cas contacts au sein de la délégation française, indique le ministère. Elle a également questionné le président sur le respect des exigences sanitaires formulées par les autorités sanitaires à la FFR pour autoriser la tenue du Tournoi et la participation de l’équipe de France."

Si Bernard Laporte a cherché à la rassurer, la ministre a forcément demandé des comptes sur le respect du protocole sanitaire strict et a ainsi exigé d'être informée quotidiennement de la gestion et de l'évolution des choses. La Fédération doit donc désormais envoyer chaque jour un relevé de situation sur les résultats de tests passés par les joueurs et le staff tous les soirs, alors que les Bleus vont accueillir l'Ecosse dimanche (16h) au Stade de France.