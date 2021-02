Teddy Thomas a les nerfs solides. En effet, sa semaine de préparation au premier match du Tournoi des 6 Nations 2021 contre l’Italie à Rome a été largement perturbée par l’annonce du non-renouvellement de son contrat par le Racing 92 à la fin de la saison. Une annonce qui a fait beaucoup parler cette semaine et qui a sans doute pesé dans la préparation de son match.

Depuis lundi, l’ailier aux 23 sélections avec les Bleus est au cœur des débats. La question de sa titularisation a même dû se poser pour Fabien Galthié qui pouvait craindre que son joueur puisse être impacté psychologiquement. Mais lors de la conférence de presse annonçant la composition des Bleus, le sélectionneur a finalement décidé d’aligner le trois-quarts aile francilien avec une volonté déclarée de continuité : "D’abord avec nous, Teddy Thomas a été très performant. Il apporte toujours ce qu’on attend de lui, sa qualité de vitesse, de finisseurs. Il est aussi capable de défendre intelligemment, de porter le ballon au cœur du jeu comme on le demande et d’enchaîner les courses à haute intensité. De son côté, Damian Penaud revient, avec toutes les qualités qu’on lui connaît mais c’est très difficile de rentrer dans cette équipe. Il y a beaucoup d’émulation et les joueurs qui sont en places répondent présents."

XV de France - Teddy Thomas avec Fabien GalthiéIcon Sport

Thomas a fait de Rome son jardin

Présent dans le XV de départ, la prestation de Teddy Thomas était alors très attendue. Sur la pelouse du stade Olympique de Rome, dès son premier ballon, il a montré qu’il était à 100 % autant physiquement que mentalement. Sur l’essai de Dylan Cretin, le premier essai des Bleus contre l’Italie, Thomas passe en revue la défense de la Squadra Azzura en battant cinq défenseurs. Il réalise aussi un coup de pied très inspiré pour dégager son camp à la 15e minute. À l’image des Français, il est ensuite un peu plus discret sur le reste de la première mi-temps. Le second acte est par contre totalement à l’avantage de l’ailier. À la 53e, il offre un essai à Dupont après avoir transpercé la défense puis le demi de mêlée lui rend la pareille cinq minutes plus tard à la suite d’une belle inspiration de Matthieu Jalibert. En fin de match, il s’offre même un doublé mérité.

Teddy Thomas a fait passer une mauvaise après-midi à la défense italienne grâce à son talent. Il a parfaitement répondu présent sur la pelouse du stade Olympique. Au total, l’ailier français a avancé sur 95 mètres en cinq courses ballon en main. Il a également cassé sept plaquages adverses. Une très belle prestation pour celui qui devra encore élever son curseur contre l’Irlande pour permettre au XV de France de continuer sur sa lancée. Mais après la semaine qu’il a connu, sa performance est clairement à saluer.

Par Damien Souillé.