Novès qui a un mois pour décider, s’il fait appel ou pas de la décision a pour sa part indiqué qu’il était satisfait du jugement, notamment parce que la fédération a été déboutée pour son licenciement pour faute grave. "Je ne sais pas si c'est suffisant pour réparer tout ce que j'ai subi ces derniers mois mais c'est un soulagement" a déclaré Guy Novès devant les micros, sous entendant qu’il n’allait pas faire appel.

Novès satisfait du jugement

Si Guy Novès a laissé apparaître sa grande satisfaction à l'annonce du jugement du conseil des prud'hommes de Toulouse, il laissait entre les mains de son avocat Maître Nougarolis le choix définitif de faire appel, ou non. Lequel ne laisse planer que peu de doutes : "À priori, il n'y a pas d'intérêt pour nous de faire appel. Nous avons obtenu satisfaction sur tout ce qui concerne nos demandes axées sur l'exécution du contrat de travail, ce pour quoi nous étions venus. Nous voulions remettre en cause la faute grave et toute notion de faute, puis être réparés pour cela. La réparation me semble juste. Il ne semble donc y avoir aucune raison pour nous d'interjeter appel".

Une décision définitive devrait être prise dans les prochaines heures, après discussion avec l'avocat de la FFR, Maître Aguerra.