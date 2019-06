À 20 ans et quelques mois, le voilà double champion du monde. Déjà tout sauf anodin, seulement huit de ses partenaires ayant réussi pareil exploit. Sauf que Louis Carbonel y est carrément arrivé au sacro-saint poste de demi d’ouverture, celui autour duquel le rugby français n’en a jamais fini de s’écharper. Ce fameux numéro 10 que personne n’a réussi à s’attribuer en bleu ces dernières années, tour à tour porté par les Michalak, Trinh-Duc, Plisson, Lopez, Beauxis, sans parler de la "nouvelle vague" jetée dès sa première utilisation ou presque, à l’exemple des Belleau ou Jalibert.

Et l’on ne parle pas de Romain Ntamack, dernier titulaire en date, lancé durant le Tournoi sans avoir eu le temps de faire ses preuves en club. Le Stade toulousain ayant d’ailleurs – au passage – réussi à être sacré champion de France sans demi d’ouverture clairement déterminé, preuve qu’un numéro 10 n’est jamais aussi important qu’un système de jeu maîtrisé par tous ses coéquipiers. À méditer...

Les fruits du Top 14

Bref ! Le fait est que Louis Carbonel, membre de la liste élargie de Jacques Brunel, ne disputera pas la prochaine Coupe du monde après avoir contribué au titre des U20. Un choix de raison, que l’intéressé a parfaitement compris, destiné à ne pas lui faire brûler les étapes. "Cela aurait été compliqué au niveau du rythme, avec la saison que j'ai eue, avouait dans la semaine Louis Carbonel. Je m'étais fixé un palier de 10 matches, j’en ai disputé le double… Cela m’a permis de voir ce qu'était le haut niveau et la longueur d'une saison. Je me tenais prêt, j'aurais tout donné, mais il a été décidé qu'à mon âge il ne servait à rien de prendre autant de risques. Je respecte totalement cette décision."

Un discours empreint de maturité, dans la droite ligne des prestations de haut vol signées contre l’Afrique du Sud puis l’Australie lors de la phase finale, où sa clairvoyance dans la gestion du jeu et la précision face aux poteaux (52 points au total) fut rien moins que le meilleur atout des Bleuets. Le fruit de l’expérience accumulée en Top 14 ? On serait enclin à le croire… "À l’origine, je suis quelqu'un qui adore jouer tous les ballons, confiait ce dernier. Mais dans le Top 14, qui est très dur physiquement mais au niveau de temps de jeu pas très élevé, j'ai appris qu'il fallait apprendre à gérer les temps faibles et forts de l'équipe. C'est dans ce domaine que j'ai essayé progresser le plus, notamment dans la longueur de mon jeu au pied."

Maturation accélérée

Une leçon retenue, qui se traduit également dans l’attitude et dans les discours. Car si Louis Carbonel avait pu l’an passé susciter un brin de polémique avec quelques taquineries adressées aux Anglais en finale, ainsi qu’une déclaration spontanée à la fin du match ("On veut démontrer qu’on a notre place en Top 14, que ça ne sert à rien d’aller chercher de jeunes joueurs australiens, sud-africains ou même néo-zélandais car on les a tous battus"), la contraste fut saisissant avec son interview de fin de match un an plus tard, dans le même contexte. Où la froideur de son analyse n’avait d’égale que son humilité, à l’heure d’évoquer l’avenir.

"Avant de rêver un peu plus haut, il faut déjà qu’on s’aguerrisse en Top 14." Un message subliminal, qui permet d’apprécier la maturation accélérée du joueur, en moins d’un an. De quoi faire de Louis Carbonel l’homme à qui il faudra donner les clés du camion en 2023, sachant que l’équipe actuelle du RCT (qui ressemble furieusement au Toulouse de 2017) touchera certainement les fruits de son travail de fond à l’horizon 2021-2022 ? C’est tout le mal qu’on lui souhaite, bien sûr. Pour que la logique du superbe travail entrepris par la formation française depuis quelques saisons soit enfin couronné au plus haut niveau, ainsi qu’y parviennent toutes les Fédérations du monde...